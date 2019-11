V prvih dneh decembra nas bo dosegla občutna ohladitev, morda tudi sneg

Vstopili smo v še zadnji teden meteorološke jeseni, ki se bo marsikje poslovila z rekordom. V večjem delu nižin namreč sploh še nismo izmerili negativne temperature in tako bo zelo verjetno ostalo vse do nedelje, ko bomo že vstopili v zimo. Nato pa vendarle prihaja občutna sprememba vremena. Nad naše kraje se bo spustila mrzla polarna zračna masa, ki bo lahko ob zadostni količini vlage tudi v nižine prinesla prve snežinke.

Je že res, da so dnevi v tem delu leta kratki in da tudi november spada med najbolj oblačne mesece v letu, a letošnji pri tem še posebej izstopa. Tako se je po enem najbolj sončnih oktobrov v zgodovini meritev november zavihtel na povsem nasprotno stran in je eden najbolj sivih in mokrih do zdaj. Po podatkih Arsa je sonce v Ljubljani od prvega do vključno 24. novembra sijalo le 23 ur, kar ni niti polovica dolgoletnega povprečja. Podobno je v večjem delu države, še najmanjši primanjkljaj sončnih ur imajo na Primorskem in v Pomurju.

Zaradi prevladujočih južnih vetrov, ki nam prinašajo zračno maso iznad toplega Sredozemskega morja in Jadrana, posebnega mraza še nismo imeli. Marsikje po nižinah se temperatura zraka v letošnjem novembru in tudi v meteorološki jeseni (ta poleg novembra obsega še september in oktober) sploh še ni spustila pod ničlo, kar je svojevrsten rekord. Tako dolgo na prvo negativno temperaturo nismo čakali še nikoli v zgodovini meritev. V zadnjih 30 dneh smo imeli v večjem delu države le štiri dneve s temperaturo nižjo od dolgoletnega povprečja, vsi ostali dnevi pa so bili blizu povprečja ali tudi precej nad njim. December bo vremensko bolj dinamičen Po zelo enoličnem novembru bo v tem tednu nad severno poloblo nastala večja sprememba v postavitvi vremenskih sistemov, kar nam obeta bolj dinamičen december. Zaradi oslabljenega polarnega vrtinca se bo mrzel polarni zrak začel spuščati južneje in bo verjetno že prvi dan decembra dosegel tudi Slovenijo. Nad severnim Sredozemljem bo ob tem nastal ciklon, kar nam bo prineslo padavine. Meja sneženja se bo spuščala in se bo ob dovolj močnih padavinah marsikje lahko spustila do nižin, a je danes za podrobnosti še prezgodaj. O natančnem poteku vremena namreč odločajo težko določljive malenkosti.

Kaj je polarni vrtinec? Polarni vrtinec je vrteča se gmota mrzlega zraka, ki se jeseni in pozimi običajno zadržuje nad Arktiko. Kadar je vrtinec močan, na meji med hladnejšo polarno in toplejšo zračno maso prevladujejo močni zahodni vetrovi, ki preprečujejo, da bi se polarni zrak spustil proti jugu. Ko zahodni vetrovi oslabijo, dobimo več valovanja v smeri sever-jug, s tem pa mrzla zračna masa lažje prodre v zmerne geografske širine, in ravno to se bo zgodilo ob koncu tedna. Začetek tedna pod debelim pokrovom nizke oblačnosti, na Primorskem in v gorah sončno Ponoči nas je v višinah dosegla suha in topla zračna masa, zato se je na Primorskem in v gorah zjasnilo, nižine večjega dela države pa so pod debelim pokrovom nizke oblačnosti, katere zgornja meja je trenutno na nadmorski višini okoli 1200 metrov.

