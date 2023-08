V Psihiatrični bolnišnici Begunje spet delujejo specialistične ambulante

Voda je zalila dnevno bolnišnico, urgentno ambulanto, kuhinjo, pralnico, socialno službo, skratka vse vitalne dele, ki jih bolnišnica potrebuje za svoje delovanje. " Izgubili smo vso opremo in aparature, medicinske pripomočke, računalnike, evidence in arhive ," je navedla.

Kot je znano, je v noči na petek v močnem deževju izjemno narasel potok Blatnica, ki je povzročil razdejanje v Begunjah na Gorenjskem. Zalil je tudi graščino Katzenstein, v kateri deluje psihiatrična bolnišnica. " Voda je zalila vse kletne prostore do stropa, v pritličju pa je segala en meter visoko, " je razmere opisala pomočnica direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje za zdravstveno nego in oskrbo Jerca Zupan.

Po posredovanju 140 zaposlenih v bolnišnici, gasilcev, civilne zaščite in številnih prostovoljcev je edina psihiatrična bolnišnica na Gorenjskem, kjer je voda zalila dnevno bolnišnico, urgentno ambulanto, kuhinjo, pralnico in socialno službo, danes spet odprla svoja vrata. Sprva so v Begunjah začele delovati specialistične ambulante, prihodnji teden pa upajo, da se bodo lahko vrnili tudi hospitalizirani bolniki, ki so jih v petek premestili v druge psihiatrične bolnišnice po državi.