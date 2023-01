Čeprav je za nami prvi delovni dan v novem letu, je bilo v ptujski porodnišnici še praznično. Obdarili so novorojenčke, prvorojenega in drugorojenega v novem letu ter tudi zadnjega, rojenega v starem. Vsi trije so fantki. Za porod v ptujski porodnišnici se sicer v zadnjih letih odloča vse več mamic.