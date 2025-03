V pustnem tednu pojemo več deset milijonov krofov

"Krof, ko ugriznemo vanj, mora imeti polno aromo, naj ne bi bil prevelik, naj bi bil še malo hrustljav. To je tisto, kar pove okus. Seveda, najprej pa jejo oči," pravi Tomaž Vozelj, podpredsednik društva kuharjev in slaščičarjev, vsakoletni ocenjevalec na tekmovanju za najboljši krof. Pomemben je tudi videz – kakšne oblike je, koliko je na vrhu sladkorja. Vse to prispeva h končni oceni.

Krofi niso slovenska jed, k nam so v prvi polovici 19. stoletja prišli iz dunajske kuhinje. Bili so manjši, kot jih poznamo danes, pravi Boža Grafenauer, doktorica etnologije, predavateljica na višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu. "Naši predniki so te krofe delno prevzeli in jih prilagodili našemu načinu življenja. Najprej so bili brez polnila. Marmelada je prišla dosti pozno. In prazen krof kot tak je bila velika novost," pojasnjuje.

Če so jih takrat na Dunaju cvrli na maslu, so jih pri nas na svinjski masti, šele kasneje na rastlinskem olju. Tudi oblika je bila drugačna, nepravilna.