V Račah našli konjsko glavo, gre za nov primer črnega zakola?

"Problem je v tem, da kljub temu, da imamo vsi mobilne telefone s fotoaparati oz. kamerami, pa ljudje, ki so priča takšnim praksam ali pa celo vedo zanje, ne naredijo posnetkov, ki bi nam zagotovili dokaz in omogočili prijavo storilcev. Tako pa imamo zvezane roke, ker brez dokazov težko ukrepamo," so nam povedali v društvu.

Medtem so mariborski policisti sporočili, da na PP Rače niso bili obveščeni o konjski glavi, so pa celo dopoldne neuspešno poizvedovali o kraju najdbe te glave. Povezali so se tudi z Upravo RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer pa prav tako niso prijeli prijave. Policisti pozivajo vse, ki so seznanjeni z natančno lokacijo najdbe, ali pa morda vedo za oškodovanca, da jih o tem obvestijo.