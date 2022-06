V Radečah priklopili prvo samooskrbno mestno jedro v Sloveniji

Podjetje Sonce energija je v dogovoru z občino vsem zainteresiranim občanom in javnim ustanovam ponudilo vključitev v SOVES Sonce Radeče center, s čimer je lahko odjemalec elektrike postal samooskrben. Za to so se lahko odločili odjemalci, ki so v centru mesta priključeni na isto transformatorsko postajo kot sončna elektrarna.

10. junija se je tako 15 odjemalcev električne energije, ki živijo v okoliških hišah in blokovskih stanovanjih, tudi uradno priklopilo na SOVES in postalo električno samooskrbnih. "ZD Radeče se zaradi presežene moči električnega priključka, dovoljenega v uredbi, ni mogel električno priklopiti v samooskrbno OVE skupnost," so pojasnili v podjetju. Kljub temu bo ZD lahko iz SOVES posredno s pomočjo cenejše dobave tople sanitarne vode in pomoči pri ogrevanju objekta, ki jo bo podjetje SONCE energija dobavilo s pomočjo toplotne črpalke, koristil približno 60 MWh presežka električne energije.