V Radečah zaradi posledic neurja že tri dni brez pitne vode

Občani Radeč so že od petka zvečer brez tekoče pitne vode. Neurje je namreč poškodovalo cevovod. Kot so obvestili iz Komunale Radeče, je zaradi posledic neurja prekinjena dobava vode zaradi poškodbe cevovodov. Ob vzpostavitvi dobave vode je zato uveden ukrep prekuhavanja vode in izpiranje hišnega omrežja. Nato je komunala obveščala, da so po sanaciji okvare cevovoda pričeli s postopnim polnjenjem vodovodnega sistema. A se je znova zalomilo, saj so danes sporočili, da so pri vzpostavitvi polnjenja sistema naleteli na novo okvaro cevovoda. Sanacija poteka, zato je dobava vode ponovno prekinjena, so zapisali in dodali, da bodo o spremembi stanja občani obveščeni. Vodo občanom sicer zagotavljajo s pomočjo gasilskih cistern.