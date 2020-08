V Radencih izglasovali za referendum o preimenovanju Titove ceste

Sicer pa je za referendum na današnji seji občinskega sveta Občine Radenci glasovalo 14 svetnikov, proti pa le en, je pojasnil župan. Na referendumu, ki ga bodo izvedli 25. oktobra, bodo občani odgovarjali še na pet drugih vprašanj, ki so pomembna za življenje v občini in bodo pomagala občinskemu svetu, da lažje sprejema odločitve, je pripomnil Leljak.

Občinski svet je 28. maja z odlokom Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Pobudniki referenduma so se temu uprli, ker je Titova cesta po njihovem zgodovinsko dejstvo, na kateri so in bodo lahko gradili bodočnost. Poleg tega pobudniki referenduma menijo, da gre pri preimenovanju za nepotrebno provokacijo župana Romana Leljaka.

Podpisniki so sicer zbrali 127 podpisov, župan pa jih je pozval, naj pobudo dopolnijo, ker ni skladna z zakonodajo. Podpisniki so po dveh zavrnitvah s strani župana vložili tožbo na upravnem sodišču. Julija je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje spremenjenega občinskega odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Radencih do končne odločitve glede pobude o referendumu, na katerem bi v tem zdraviliškem kraju odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije.