V Radencih odstopilo devet članov občinskega sveta, razpisane bodo nove volitve

Župan Radencev Roman Leljak je potrdil, da je prejel devet odstopnih izjav. Ob tem je v zapisu na družbenem omrežju napovedal, da jih bo v roku osmih dni predal občinski volilni komisiji, ki bo začela postopek skladno z veljavno zakonodajo.

"Sledijo predčasne volitve občinskih svetnikov v občinski svet, ki bodo izvedene v skladu z zakonodajo in predpisanimi roki. V tem času se bomo potrudili, da bo delo na občini potekalo nemoteno in bo izvedba nujnih del zagotovljena kljub finančnim omejitvam zaradi nepotrjenega rebalansa na zadnji redni seji občinskega sveta. V teh dneh vas bomo o vseh podrobnostih obvestili z dopisom, ki bo poslan občankam in občanom v vsa gospodinjstva," je še sporočil Leljak.