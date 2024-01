V Radencih v nedeljo predčasne volitve v občinski svet

Jelen, ki je bil v prejšnji sestavi občinskega sveta tudi podžupan, je ob odstopu povedal, da se v občini v takratnem razmerju moči – osem svetnikov koalicije in osem opozicije – ni dalo delati, saj je bila po njegovih besedah osmerica opozicijskih svetnikov proti vsemu. Po nadomestnih volitvah si Jelen in županova lista v primeru zmage obetajo normalno delo občinskega sveta.

Iz občinskega sveta so novembra lani izstopili svetniki Miran Jelen , Mojca Smolko , Franjo Mulec , Darjan Meglič, Tina Zver in Mihael Klobasa z županove liste , Franc Himelrajh iz SDS, Dominik Petek iz Nove Slovenije ter Janez Konrad iz opozicijskega Gibanja Svoboda.

Leljak je danes, zadnji dan volilne kampanje, dejal, da ne bo napovedoval volilnih izidov, si pa želi občino še voditi v naslednjih treh letih. "Da speljemo do konca projekte in programe, ki smo jih začeli. Potem bi se pa dostojno poslovil," je dodal. Morebitnega odstopa v primeru poraza županove liste na volitvah ni omenjal.

V volilni kampanji za nadomestne volitve članov občinskega sveta, ki se je začela 7. decembra, se je zvrstilo več srečanj kandidatov in politikov z občani ter predvolilnih soočenj. Poleg župana je bilo aktivno tudi Gibanje Svoboda, saj so Radence v zadnjem mesecu strankarsko obiskali številni predstavniki največje vladne stranke, tudi premier Robert Golob in minister za obrambo Marjan Šarec.

Danes je v središču Radencev Gibanje Svoboda pripravilo še srečanje z domačini in domačinkami, da se, kot so zapisali na vabilo, še zadnjič pred volitvami pogovorijo o projektih občine, o transparentni rabi javnega denarja, korupciji, rabi evropskega denarja, gradnji infrastrukture in razvoju turizma v Radencih.

Predstavnik liste Gibanja Svoboda Bogdan Lesjak je napovedal, da želijo skupaj s svetniki z list SD, DeSUS in Neodvisne liste sestaviti koalicijo in zagotoviti transparentno delovanje občine. "Naša želja oziroma realno upanje je, da bomo v Radencih dobili štiri svetnike. To je sicer en svetnik manj kot v prejšnji sestavi, ampak računamo, da se bo bolje odrezala Neodvisna lista in da naša koalicija dobi večino."