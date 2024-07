V Radovljici zadovoljni, na Jesenicah negativno presenečeni

Predstavniki ministrstva za zdravje so v ponedeljek županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavili analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice. Analiza kaže, da sta primerni lokaciji v Kranju in Radovljici. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu Marjana Pintarja pa lokacija na Jesenicah ne ustreza prostorskim pogojem, zato je v analizo niso uvrstili. Občine imajo do petka čas, da podajo morebitne pripombe.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je dejal, da so z rezultati analize zelo zadovoljni, saj se na projekt pripravljajo od leta 2017 in "da je bilo zdaj končno ugotovljeno, katero mesto je najprimernejše". Na analizo, ki je bila po njegovih besedah korektno narejena, se ne bodo pritožili, če bo treba, pa bodo oddali dodatna pojasnila.

Izpostavil je, da je lokacija v Radovljici najbolj primerna, "ker smo mi na sredini Gorenjske in imamo od Darsa in Direkcije za infrastrukturo vsa potrdila za direktni priključek z avtoceste oziroma državne ceste do bolnišnice, kar je izrednega pomena". Dodal je, da je v bližini tudi letališče v Lescah, ki je zelo pomembno, kadar je na Brniku megla.

Po njegovih besedah je pomembno tudi, da imajo v Radovljici za gorenjsko bolnišnico po veljavnih prostorskih načrtih za daljše obdobje na voljo 10 hektarjev zemljišč in še devet dodatnih hektarjev.

Glede odziva Mestne občine Kranj, ki zahteva številne popravke analize, je Globočnik dejal, da je kranjski župan Matjaž Rakovec seveda lahko nezadovoljen. "Čisto enostavno povem, če mislijo po vzoru kliničnega centra v Ljubljani na sredino mesta spraviti bolnišnico, mislim, da je to največja napaka, ker vemo, kakšna je dostopnost kliničnega centra v Ljubljani in kakšna bo tukaj," je opozoril.