V razmaku osmih dni več kot 40 stopinj Celzija razlike

Po nekaj dneh izrazite odjuge, ki je talila sneg tudi v sredogorju, se je v tem tednu v naše kraje vrnila zima. Povsem po nižinah sicer prave idile ni, saj je za obilnejšo snežno pošiljko v večjem delu Slovenije zmanjkala kakšna stopinja, a že nekaj sto metrov višje so razmere povsem drugačne.

Zima in pomlad

V krajih s snežno odejo so bile v preteklih nočeh izmerjene zelo nizke temperature. V Retjah v Loškem Potoku se je že tretjo noč zapored ohladilo pod minus 20 stopinj Celzija. Po sobotnih minus 25,3 je termometer v noči na nedeljo pokazal minus 23,5 stopinje Celzija, kar je sicer neuraden podatek, saj meritev v tem kraju ne opravlja Agencija za okolje (Arso). Zelo mrzlo je bilo tudi na Blokah, kjer je bilo v soboto zjutraj na uradni meteorološki postaji izmerjenih minus 21,4, in v Babnem polju, kjer je bilo minus 17,6 stopinje Celzija.

Še bolj kot po mrazu si bomo začetek leta 2022 zapomnili po nagli temperaturni spremembi. Če se spomnimo, smo pred nekaj dnevi marsikje beležili za januar rekordno visoke temperature, ponekod so na plano že kukali tudi prvi znanilci. Prvega januarja je bilo po podatkih Arsa najtopleje v Godnjah na Krasu, kjer so izmerili 19,1 stopinje Celzija, kar pomeni, da je razlika med uradno najnižjo in najvišjo temperaturo v Sloveniji v prvih osmih dneh januarja znašala neverjetnih 40,5 stopinje Celzija.