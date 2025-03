Telefoni v šolah: ministrstvo bo začelo razpravo

Eden izmed pobudnikov peticije, antropolog Dan Podjed je to ocenil kot izjemen dosežek. "Očitno smo se dotaknili problema, ki je pomemben za družbo," je dodal na današnji razpravi Manj telefonov, več znanja - razmislek o rabi telefonov v šoli in družbi nasploh, ki je potekala na pobudo zunajparlamentarne stranke Vesna.

Skupina posameznikov, zbrana v ekipo Odklopi.net , in nekateri strokovnjaki se s peticijo zavzemajo za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Od 20. februarja so pod peticijo zbrali okoli 11.000 podpisov.

Večina slovenskih šol ima prepoved že zapisano v svojih pravilih, so še navedli. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v ponedeljek na seji DZ odgovarjal tudi na poslansko vprašanje v zvezi z ureditvijo rabe telefonov v šolah. Poudaril je, da so pripravili izhodišča, o katerih se bodo v širši razpravi začeli pogovarjati ta teden, saj na tem področju "resnično potrebujemo konsenz".

Predlogi rešitev, ki so v zaključni fazi, vključujejo tehnične možnosti za zakonsko omejevanje rabe telefonov in drugih digitalnih naprav v šolah, vzgojne ukrepe v primeru nespoštovanja predpisov in pristojnost staršev za ravnanje otrok v primeru nespoštovanja omejitev. Poleg tega vključujejo sistematično pridobivanje znanj na področju rabe digitalne tehnologije, torej tudi smiselno in zdravo rabo.

Podjed je med razpravo večkrat poudaril, da pri peticiji ne gre za ludistični projekt. V peticiji ne govorijo o prepovedi telefonov v šolah, ampak o omejitvi zasebnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Problem se nekje mora začeti reševat, je poudaril. Šolsko okolje je po njegovem mnenju lahko izvrsten poligon za ta začetek, saj tam nastaja družba prihodnosti. Izpostavil je, da si želi več učenja o informacijskih vsebinah v šolah oziroma že v vrtcih.

Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih pa je izpostavila, da se mora telefon iz šolskih prostorov popolnoma umakniti, saj ga otroci po njenem mnenju v šoli ne potrebujejo. Poudarila je še pomen izobraževanja vseh deležnikov o tej tematiki, od staršev, učiteljev do ravnateljev.

Bivši ravnatelj Osnovne šole Hruševec Šentjur Robert Gajšek je izpostavil, da mora peticija naslavljat predvsem starše, šolstvo je po njegovem mnenju "samo postranska škoda". Tudi Podjed meni, da je treba več pozornost nameniti odraslim, saj se mu zdi, da se v zvezi s to peticijo preveč pogovarjajo o otrocih.

Sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik je dodala, da šole v Sloveniji niso zares avtonomne, saj so del šolskega sistema in dogovorjenih pravil. Prepuščati, da to šola ureja sama, je po njenih besedah shizofreno. Strinjali so se, da mora ministrstvo za vzgojo in izobraževanje to področje nujno uredit pred začetkom novega šolskega leta.

Romih je ocenila, da je ministrstvo zadevo na začetku narobe razumelo, a da sedaj razumejo, da gre za nacionalni problem. "Zavedati se moramo, da to ni samo problem ministrstva za šolstvo, temveč tudi ministrstev za zdravje in za digitalno preobrazbo," je dodal Podjed.

"Zadevo je možno uredit preko področnega zakona, ki naj bi se menda pripravljal, torej zakon o osnovnih šolah. Seveda najboljše bi bilo, da to uredimo preko nacionalnih programov," je dejala Zgojznik. "Ministrstvo za šolstvo zadnja leta puščamo ob strani, tu se zdaj rojeva priložnost, da se tudi ta resor pobriga za to področje," je še dodala. Izrazila je tudi zaskrbljenost, ali bodo na ministrstvu temo znali večplastno naslovit. Torej, da se ne bo samo omejilo, ampak tudi izobraževalo učence o temi.

"Če se nekaj takega naredi, potem je treba iti do konca. Ne samo reči, to bomo nekaj malo prepovedali, si roke oprali, sedaj pa naj ravnatelj to rešuje," je opozoril Gajšek.