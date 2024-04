V rdeči coni: s seboj vzemite dokumente, denar, zdravila in druge potrebščine

Začetek in konec neposredne nevarnosti bo naznanila sirena z znakom za opozorilo na neposredno nevarnost (zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto) in za preklic (enolični zvok sirene, ki traja 30 sekund).

Vse osebe v t. i. rdeči coni, torej do 400 metrov od najdišča bombe, morajo za ta čas zapustiti svoje domove in poslovne prostore. Ob evakuaciji naj vzamejo s seboj osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine.

Prebivalci, ki živijo ali delajo v oddaljenosti 400 do 600 metrov od najdišča bombe (rumena cona), morajo po sproženju zvočne sirene za nevarnost do preklica upoštevati, da v tem času ni dovoljeno zadrževanje na prostem. Prebivalci tega pasu lahko torej ostanejo v svojih domovih, vendar jih ne smejo zapustiti. Zapreti morajo okna, motorna in druga vozila pa umakniti v garažo ali z območja do 8. ure.

V radiju do 600 metrov od najdbe bombe bo veljala popolna zapora cest, bolšji sejem je odpovedan.