Presežena vrednost bakterije E. coli v Biljah: kopanje odsvetujejo

Vzorce reke Vipave za mikrobiološko in kemijsko analizo za ugotavljanje kopalnosti reke na območju občine so zaposleni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano - NLZOH Nova Gorica odvzeli v četrtek.

"Mikrobiološka analiza je pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije - Escherichia coli (E. coli) - na območju jeza v Biljah. Na ostalih točkah (Šelo, Mlin, Grabec) so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava kopalna," so sporočili in dodali, da na območju jeza v Biljah do nadaljnjega odsvetujejo kopanje.