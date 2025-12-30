V reko Muro ne letijo več policijske kape
Prihajajočemu letu so nazdravili tudi slovenski in hrvaški obmejni policisti z mejnih prehodov Petišovci in Mursko središče, ob katerem so do nedavnega v reko Muro poletele tudi policijske kape. Na ta način so obujali spomin na prvo srečanje, ko je kapa slovenskega policista v reki pristala po naključju, ker jo je odpihnil veter. Kape zdaj v reko ne letijo več, tradicija srečevanja obmejnih kolegov pa ostaja.
