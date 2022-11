V resnici obstaja: varčen, naraven in učinkovit način čiščenja

Za najboljše čistilo razkužilo se je izkazala vodna para – dragi kemični detergenti pa so po izsledkih raziskav za zdravje lahko celo nevarni.

Kako pomembno je, da naš dom ni zgolj videti čist, temveč je čist v resnici in hkrati še razkužen, se je pokazalo posebej v času korone. Virusi in bakterije so se izkazali za zelo trdožive, z vročo paro pa med čiščenjem površin odstranimo tudi hranila za mikroorganizme, saj so visoke temperature v boju proti virusom in bakterijam dokazano izjemno učinkovite. Eden najbolj priznanih mikrobiologov na svetu, Kanadčan Jason Tetro, na primer pravi, da je temperatura, višja od 77 stopinj Celzija, najboljša možna izbira za pobijanje bakterij in virusov.

icon-expand

Obkroženi s strupi Hkrati z dognanji mikrobiologov o skorajda čudežni moči pare, je tudi vse več raziskav, ki potrjujejo, kako nevarna so tako priljubljena kemična čistila, ki se jim je doslej očitalo le, da onesnažujejo okolje. Zdaj je dokazano, da škodijo tudi našemu zdravju. Sestavni del vseh čistil za straniščne školjke in kopalnice so praviloma klor, amonijak, solne kisline in formaldehid, ki je rakotvoren in dokazano povzroča mutacije pri živalih. Za tako nevarne sestavine mora biti seveda primerna tudi embalaža – posebna plastika, ki je odporna proti korozivnim snovem in zato toliko težje razgradljiva. Narava ima rešitev In kar se je še vselej izkazalo za univerzalni zakon, se je tudi pri čiščenju: vse, kar človek potrebuje, mu nudi narava – bolj naraven element, kot je voda s svojo paro, pač ne obstaja. Ljudje po vsem svetu so vse bolj ozaveščeni, ko gre za njihovo zdravje, dobrobit njihovih potomcev in varovanje narave, zato jih vse več čiščenje svojih domov namesto močnih kemičnih detergentov uporablja naravna sredstva. Trendu se je seveda prilagodila tudi industrija z izdelavo aparatov, ki čistijo, ne da bi ogrožali živa bitja, rastline, zrak in vodne vire.

icon-expand

Para je revolucija v čiščenju Že korak k naravnim čistilom je velik napredek v skrbi za ohranjanje lastnega zdravja in okolja, parni čistilci pa so v primerjavi z njimi prava revolucija. Prednosti naravnega čiščenja s paro je nešteto, a verjetno vas bodo prepričale že naštete. 1. Ne zastrupljamo okolja Nevarne sestavine v detergentih in v njihovi embalaži odpadejo; iz doma izženemo strupe, v naravo odvržemo manj odpadkov. 2. Lahkotnost čiščenja Na voljo je veliko različnih parnih čistilnikov: talni so že klasika, sodobni pa imajo dodatke za čiščenje celotnega doma – tako fug, radiatorjev in ploščic kot pečice, štedilnika in vzmetnic. 3. Prihranek časa Odkar obstajajo parni sesalniki dva v enem, ki v eni potezi posesajo in pomijejo, z njimi prihranimo čas in zmanjšamo prostor za shranjevanje aparatov. 4. Varno okolje Ker para dokazano uniči mikrobe in bakterije, naš doma postane varno okolje za nas, predvsem pa za naše otroke in hišne ljubljenčke, ki so najbližje tlem. 5. Prihranek denarja Nakup parnega čistilca je edini strošek, za njegovo uporabo rabimo le še vodo in krpice, ki so pralne. 6. Zagotovljena kakovost Na trgu obstaja mnogo različnih parnih čistilcev, v vrhu najbolj kakovostnih pa kraljuje blagovna znamka Polti, ki se ponaša tudi s pridevnikom legendarna. Polti je namreč na trgu parnih čistilcev s svojimi izdelki že več kot 40 let, podkovani so v znanju o osupljivi moči pare in sledijo najnovejšim dognanjem mikrobiologov in okoljevarstvenikov ter sodobnim dognanjem oblikovalcev aparatov, da je čiščenje z njimi čim bolj lahkotno in telesu prijazno. 7. Možnost testiranja Kateri parni čistilnik izbrati, da bo ravno pravi za vaše zahteve, se je po nasvet najbolje obrniti na strokovnjake – ti so vam pri Valumi vedno na voljo. Do vsakogar pristopijo individualno, vsem strankam pa v salonu nudijo tudi možnost osebnega testiranja izdelkov. Uživanje v čistem domu je z veliko izbiro parnih čistilcev postalo privilegij vseh nas.

icon-expand Sesanje FOTO: Arhiv ponudnika