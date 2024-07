V štajerskem Resortu sivka te dni začeli z žetvijo

Če je pred leti veljalo, da sivka raste v toplih mediteranskih krajih, danes ni več tako. V Sloveniji je vse več nasadov s to dišečo rastlino in eden takih je tudi Resort sivka v bližini Maribora. Boštjan Lesjak je pred petimi leti kupil zemljo in na njej zasadil sivko. Posadil je dve sorti, ena je boljša za eterična olja, druga za kulinariko, v teh dneh pa so začeli z žetvijo.