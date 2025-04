V Rim bo romalo tudi več avtobusov iz Slovenije

Prihodnji teden bo že po pogrebu, a bo vse v znamenju konklava. Takrat bo na prvomajske izlete v Rim odpotovalo 10 avtobusov s slovenskimi potniki in hitrim vlakom. "Programi v Rim bodo normalno izvedeni, in deloma tudi prilagojeni, zamenja se kakšen dan in se ogledi opravijo v drugačnem zaporedju," pravi Nena Kraševec iz Palme.

Po skoraj vsem svetu bodo potovali tudi Slovenci med prvomajskimi prazniki. "Zagotovoljenih imamo več kot 300 prvomajskih odhodov, 17 ekskluzivnih čarterskih odhodov iz ljubljane," pravijo v Palmi.

Skupaj več kot 9000 potnikov za prvi maj letos potuje na lepše. Najbolj priljubljene destinacije pa so letos Italija, Španija, Nizozemska, Portugalska in celinska Grčija. "Veliko pa jih potuje tudi dlje. Če naštejem nekaj najbolj priljubljenih, so to Kuba, Mehika, Peru, potem puščavske destinacije, Dubaj, Oman, Maroko in pa seveda Egipt," pravi Kraševčeva.