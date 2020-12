Kljub negativnemu mnenju NIJZ, referendum o razglednem stolpu

Skoraj pet tednov je že minilo od dneva, ko so skozi vrata Druge osnovne šole Rogaška Slatina vstopili zadnji osnovnošolci. Čeprav šole po državi še naprej ostajajo zaprte, so v Rogaški Slatini danes naredili izjemo. "Meni je to malo smešno in seveda se mi zdi, da bi moral biti referendum prestavljen na nek normalen čas, ko bi se ga vsi, ki to želijo, lahko udeležili," pravi Eva Žgajner, ki je referendum tudi predlagala.

Tega so na 14 voliščih danes izvedli kljub temu, da so jim na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) to odsvetovali. Toda volivci so lahko brez skrbi, menijo v volilnem odboru."Zunaj smo zarisali črte za varnostno razdaljo najmanj dveh metrov, obvezno je nošenje mask in razkuževanje rok. Občinski uslužbenec pa skrbi, da se ljudje držijo tega," je zagotovil Bernard Petanjek, predsednik volilnega odbora Druge osnovne šole Rogaška Slatina.