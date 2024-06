V Rogaški Slatini obeležili svetovni dan prebavnega zdravja

Vse več znanstvenih raziskav potrjuje, da zdravje prebavnega sistema vpliva na naše celostno dobro počutje. Prebavni sistem je odgovoren za razgradnjo hrane in absorpcijo hranil, brez učinkovite prebave pa telo ne bi moglo pridobiti potrebnih hranil, ki jih potrebuje za normalno delovanje. Poleg tega zdrava črevesna flora pomaga pri zaščiti pred patogeni, krepi imunski odziv in preprečuje vnetja. Ključna je tudi povezava med črevesjem in možgani, znana kot os črevesje-možgani, saj zdrava črevesna flora vpliva tudi na razpoloženje in čustva. Dobra prebavo tako ne izboljšuje le telesnega zdravja, temveč prispeva tudi k duševnemu in čustvenemu ravnovesju. Pri tem so seveda ključni uravnotežena prehrana, bogata z vlakninami, redna telesna aktivnost, zadosten vnos tekočine in zmanjševanje stresa. "Redna prebava spodbuja zdrav črevesni mikrobiom, skupnost koristnih bakterij, ki podpira prebavo, delovanje imunskega sistema in splošno zdravje," pojasnjuje prof. dr. Bojan Tepeš dr. med. specialist internist gastroenterolog.

Za večjo ozaveščenost o pomenu prebavnega sistema, so zato v rojstnem kraju Donata, ki je tradicionalno že več kot 400 let povezan s prebavnim zdravjem za obiskovalce pripravili številne aktivnosti. V Zdraviliškem parku so otvorili razstavo o zgodovini razvoja mineralnih voda in njihovih učinkih na prebavo, ki bo na ogled vse do konca avgusta. V Medical Centru Rogaška pa so obiskovalcem omogočili brezplačno pitje naravne mineralne vode Donat kar neposredno iz izvira.