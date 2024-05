V Rogaški Slatini festival športnega igranega in dokumentarnega filma

Mineva 30 let, odkar se je rodil projekt ŠKL. V tem času se je zgodilo mnogo dogodkov. Odigranih je bilo več kot 1000 tekem v različnih športih, predvajanih je bilo približno 850 televizijskih oddaj, realiziranih je bilo več kot 270 ur direktnih televizijskih prenosov. Poleg tega so ustvarjali radijske oddaje, izdajali svoj časopis in v vse to vključili 350.000 mladih, ki so sodelovali v projektu ŠKL.

Zgodovina ŠKL je zabeležena tudi v dokumentarnem filmu ŠKL šport tisočerih obrazov, ki ima priznanja s filmskih festivalov v Zlatiboru in Milanu. Tudi zaradi tega filma so ustvarili slovenski filmski festival športnega igranega in dokumentarnega filma. Letos z njim že tretjič gostijo v Rogaški Slatini, od 19. do 22. junija. Na programu letošnjega mednarodnega filmskega festivala so izmed 620 prijavljenih filmov izbrali 40, po mnenju komisije, najboljših športnih filmov.

Strokovna komisija festivala športnega filma pod vodstvom umetniške direktorice Natalije Gorščak, avtorice dokumentarnega filma Otroci alkoholikov, za vse filmske navdušence pripravlja odličen repertoar filmov na temo športa in olimpizma s celega sveta. Program ne bo le filmsko obarvan, ampak bo ponovno podprt s športnimi aktivnostmi, obiskom vrhunskih športnikov, organizacijo panelov na temo športa.

Mednarodni festival FICTS združuje po svetu 125 članic in se izvaja v 20 državah in na petih celinah. Slovenija je del skupnosti 20 držav in kot 21. država prizorišče mednarodnega festivala postala lani junija. Med mesti, ki že gostijo svoj športni filmski festival, se najdejo Peking, Rio de Janeiro, New York, Barcelona, Milano, Rotterdam, Kenija, Nica, Nagnano, Cortina d'Ampezzo, Beograd ... Organizatorji in partnerji festivala v Sloveniji so poleg Zveze ŠKL še Olimpijski komite Slovenije (OKS), Slovenska turistična organizacija (STO) in Rogaška Slatina kot občina gostiteljica.