V romskem naselju, kjer so po shodu odzvanjali rafalni streli

Le nekaj deset minut po koncu torkovega mirnega shoda v Novem mestu, kjer je predsednik vlade Robert Golob napovedal sprejetje Šutarjevega zakona, so se iz romskega naselja Žabjak zaslišali rafalni streli iz avtomatskega orožja. Na kraj je odhitelo več policijskih enot, tudi specialci, romsko naselje pa je dan za tem obiskala tudi naša novinarska ekipa. Tamkajšnji Romi streljanja ne zanikajo, a ne želijo, da bi se jih metalo v isti koš. "Kdor je to počel, ni pameten človek," še pravijo o tem.