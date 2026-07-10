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Slovenija

V romskem naselju porušili črno gradnjo, prisotna Policija

Novo mesto, 10. 07. 2026 16.44 pred 20 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Rušenje objekta (slika je simbolična)

V romskem naselju Brezje-Žabjak v Novem mestu so na podlagi odločbe gradbenega inšpektorata odstranili na črno zgrajen objekt, so potrdili na občini. Za varnost izvajalcev je skrbela Policija.

Kot so nam pojasnili na novomeški občini, gre za objekt, ki je bil postavljen, kot je ugotovil gradbeni inšpektor, s strani neznanega investitorja brez ustreznih dovoljenj na zemljišču v lasti občine.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da gradnja ni bila izvedena skladno z veljavno zakonodajo, zato je inšpekcija izdala ukrep lastniku zemljišča, torej občini Novo mesto, za rušenje in odstranitev nelegalne gradnje.

Danes so objekt odstranili, v času rušenja pa je bila v naselju prisotna tudi Policija, ki je skrbela za varnost.

Na občini so še poudarili, da si že vrsto let prizadevajo za celovito in zakonito urejanje romskih naselij z namenom postopne legalizacije, komunalnega opremljanja in prostorskega urejanja območij, skladno z zakonodajo. "Dolgoročno urejanje problematike nelegalnih gradenj je namreč mogoče le na podlagi spoštovanja veljavnih predpisov, urejenih lastniških razmerij in odgovornega ravnanja vseh vpletenih," so še zapisali.

novo mesto romsko naselje

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
10. 07. 2026 17.05
Sam 1? Bodo placali rusenje?
Odgovori
0 0
Dunce
10. 07. 2026 17.04
Porušili eno? Vse druge imajo vso dokumentcijo in dovoljenja? Vse brez papirjev porušiti, pa ne bo več Žabjaka niti Brezja.
Odgovori
+1
1 0
a res1
10. 07. 2026 17.03
Po moje niso ostal brez strehe nad glavo. Zakaj občina ne pove, kam so se preselili? Pesek v oči, da se kaj dela...
Odgovori
0 0
Misika1967
10. 07. 2026 17.02
No sedaj pa cakajmo kaj bodo oni zrusli. Drugace pa red za vse.
Odgovori
+1
1 0
mackon08
10. 07. 2026 16.57
Čakamo bluzerje, ki bodo filozofirali o človekovih pravicah in diskrimibacijah.
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
10. 07. 2026 16.52
Nova vlada je začela delati red. Bravo.
Odgovori
+3
6 3
Racional-ec
10. 07. 2026 16.53
Pravilno je tako, ajde da vidimo kaj bo dalje…ce bo tko, smo zmagal.
Odgovori
+4
5 1
Antena
10. 07. 2026 16.50
Ja dobro jutro.....končno
Odgovori
+10
10 0
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