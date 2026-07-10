V romskem naselju porušili črno gradnjo, prisotna Policija

Kot so nam pojasnili na novomeški občini, gre za objekt, ki je bil postavljen, kot je ugotovil gradbeni inšpektor, s strani neznanega investitorja brez ustreznih dovoljenj na zemljišču v lasti občine.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da gradnja ni bila izvedena skladno z veljavno zakonodajo, zato je inšpekcija izdala ukrep lastniku zemljišča, torej občini Novo mesto, za rušenje in odstranitev nelegalne gradnje.

Danes so objekt odstranili, v času rušenja pa je bila v naselju prisotna tudi Policija, ki je skrbela za varnost.

Na občini so še poudarili, da si že vrsto let prizadevajo za celovito in zakonito urejanje romskih naselij z namenom postopne legalizacije, komunalnega opremljanja in prostorskega urejanja območij, skladno z zakonodajo. "Dolgoročno urejanje problematike nelegalnih gradenj je namreč mogoče le na podlagi spoštovanja veljavnih predpisov, urejenih lastniških razmerij in odgovornega ravnanja vseh vpletenih," so še zapisali.