V rove pod Kranjem preselili človeške ribice, videli jih boste lahko decembra

Gre za žival, s katero si delimo pitno vodo, opozarja strokovnjak, zato javnost potrebuje stalno ozaveščanje o njeni ogroženosti. " Organiziramo predavanja po Sloveniji in tujini, ki pa ne morejo doseči široke javnosti. V novem informacijskem centru pa bomo lahko z razstavo in živo zgodbo o človeški ribici dvignili zavest o tej ogroženi živali in njenem varovanju, ki je na nivoju države še vedno prenizka."

Čeprav utrujen od organizacije in hitenja z delom zadnje dni, je vesel, da je s pomočjo občine po dolgih letih le uspel uresničiti vizijo svojega očeta Marka, jamskega biologa, ki je leta 1960 začel urejati laboratorij v jami Tular in si je kot eden največjih raziskovalcev prizadeval za promocijo te živali doma in po svetu. Temeljna dejavnost laboratorija – opazovanje človeške ribice in spoznavanje njenega življenja v polnaravnih razmerah – sicer še vedno ostaja v jami Tular ob železniški postaji, v mestnih rovih pa bo predstavitev za obiskovalce, s katero bodo prav tako pripomogli k ohranitvi tega bitja.

"Smo v starem mestnem zaklonišču, 22 metrov pod zemljo, v rovih. In čeprav ga je naredil človek, je to nekakšno jamsko okolje. Tu spodaj na stenah najdemo živali, kot so jamska kobilica, jamska meta, jamska kozica, pajek ... in tukaj ima človeška ribica takšne pogoje, ki jih potrebuje za življenje ," je uvodoma povedal Gregor Aljančič iz Jamskega laboratorija Tular.

Del približno 1300 metrov dolgih kranjskih rovov, ki se nahajajo pod starim mestnim jedrom, je po novem namenjen informacijskemu centru SOS Proteus, v katerem si bodo obiskovalci od decembra dalje lahko ogledali stalno razstavo o človeški ribici, se seznanili z varstvom in ohranjanjem te edinstvene živali in si jo tudi ogledali v živo.

V zadnjem, še bolj temnem delu informacijskega centra, sta dva velika akvarija. Eden je še prazen, v drugem pa sta dve človeški ribici – ena bela in ena črna. Da ju ne bi preveč vznemirjali, tam velja poseben protokol vedenja obiskovalcev. " Ne smejo se preveč naglas pogovarjati ali se dotikati akvarija, da ne bi vznemirjali ribic, ki odlično slišijo in predvidevamo, da se po zvoku tudi orientirajo ," opozarja Aljančič.

Ko bodo obiskovalci razkužili svojo obutev in vstopili v informacijski center, si bodo najprej lahko ogledali razstavo. S pomočjo kratkih videoposnetkov in informativnih panojev bodo izvedeli vse o zgodovini raziskovanja človeške ribice in delovanju laboratorija Tular. Prebrali si bodo lahko razloge, zakaj je kraško okolje ogroženo, kje ga onesnažujemo in kako bi lahko vsak sam izboljšal svoje ravnanje, da bi s tem ohranil jamske živali ter pitno vodo. Predstavljena jim bo tudi črna človeška ribica, ki pravzaprav ni najbolj redka populacija človeške ribice, je pa že zaradi svoje pojave nekaj posebnega. Ko bodo obiskovalci vse to v nekaj minutah spoznali, bodo pripravljeni, da to žival tudi srečajo v živo.

Gregor Aljančič je, tako kot njegov oče Marko, celo življenje posvetil raziskovanju človeške ribice. Že kot otrok je spremljal očeta na ekskurzijah na Kras in v različne jame, pri tem tudi sam začutil žilico po raziskovanju in zdaj že 35 let dela kot prostovoljec. V Jamskem laboratoriju Tular v Kranju, kjer smo ga obiskali lani, mu pri raziskovalni dejavnosti pomaga tudi njegova soproga Magdalena, romunska krasoslovka. Kot pravi, ga vznemirja dolgoživost človeške ribice - pa ne zato, ker bi si tudi sam želel, da bi živel 100 let in več, pač pa, ker imamo na svetu redko možnost spremljati isti osebek skozi več desetletij.

Dve ribici so iz Jamskega laboratorija Tular preselili s pomočjo hladilnih torb in iste vode, v kateri sta bili prej. Kot pove Aljančič, sta obe še "najstnici" - takšni je izbral, ker lažje prenašata stres in selitev. In že je v njunem vedenju opazil nekaj nenavadnega. " V tri metre dolgem akvariju, ki je kar veliko območje, sem opazil, da nista vsaka v svojem kotu, pod kamni, ki sta tja postavljena v ta namen, ampak sta skupaj, pa čeprav sta bili v laboratoriju v ločenih akvarijih, torej se nista še nikoli srečali. Ampak to novo okolje je stresno in nekaj časa bo trajalo, da bosta preiskali, kje sta, in to vzeli za svoj novi dom. V tem trenutku pa kaže, da živali instinktivno tiščita skupaj, kar je tudi zanimivo spoznanje, na katerega prej nisem bil pozoren ," pojasnjuje strokovnjak.

Ribice bodo krožile in se vračale v laboratorij 'na počitnice'

Kot je pojasnil Aljančič, jim je Agencija RS za okolje dovolila iz narave odvzeti pet belih in tri črne človeške ribice, kar pomeni, da bodo imeli na ogled do osem živali. Ne bodo pa vse naenkrat na ogled, pač pa bodo krožile. Aljančič se pošali, da bodo šle nazaj v laboratorij "na počitnice". "Videli bomo, kakšni bodo rezultati in kolikšna bo morala biti njihova doba počitka. To so stvari, ki jih ne vemo, in do sedaj niso nikogar zanimale."

Kaj pa, če bi se izkazalo, da jim takšno prikazovanje povzroča prevelik stres? "Do sedaj sploh nismo imeli možnosti tega simulirati, v realni situaciji bo treba spremljati njihovo vedenje. Sam iz izkušenj vzgojitev v laboratoriju ne pričakujem nekaj, kar bi jih lahko resno ogrozilo, bomo pa lahko s spremembami in majhnimi ukrepi izboljšali njihovo življenje. Če pa bi ugotovili, da tega ne moremo izboljšati do mere, ki se nam zdi sprejemljiva za te živali, pa bomo to seveda opustili in o tem ozaveščali tudi druge."

Aljančič je še poudaril, da to niso živali, ki bi jih vzeli iz njihovega naravnega okolja, temveč so to človeške ribice, ki jih poplave odplaknejo iz podzemlja in potem obležijo na kraških travnikih, kjer so zapisane poginu, saj se bodisi posušijo, bodisi jih pojedo vodne ptice. Jamski laboratorij Tular pa se ukvarja z njihovim reševanjem. Mi smo ga obiskali lani.