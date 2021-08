V rovih pod Ptujskim gradom mogoča pokušina vin v temi

Ptuj slovi kot najstarejše slovensko mesto. In če se sprehodite po ulicah starega mestnega jedra nekoč mogočne in slavne rimske Petovie, vas bo pot vodila mimo rimskih spomenikov, starih srednjeveških zgradb in veličastnega gradu. Znamenitost Ptuja pa so seveda tudi kurenti. Ptujčani pomlad pozdravljajo z odmevnim kurentovanjem, ki je na lestvici med desetimi najboljšimi karnevali na svetu.