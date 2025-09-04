V Rovinju predstavljen program Weekenda.18

Od 18. do 21. septembra bo v Rovinju potekal najbolj vznemirljiv regionalni festival Weekend.18. Šest festivalskih sklopov, deset dvoran, več kot 120 panelov in delavnic, več kot sto govorcev in partnerjev ter trije dnevi, ki spreminjajo pravila igre.

"Od leta 2008 smo prišli do leta 2025. Letos praznujemo veliki osemnajsti rojstni dan in predstavljamo največjo izdajo doslej. Letos, poleg naših stalnih tem, uvajamo dva povsem nova festivalska formata, Investment Weekend in Energy Weekend, saj občinstvo želi več. Več znanja, več navdiha in več priložnosti za povezovanje," je poudaril Tomo Ricov, direktor Weekenda.18.

Weekend.18 ostaja srce Weekenda

Na oder prihajajo imena, ki spreminjajo pravila igre: Lara Boro, izvršna direktorica skupine The Economist, bo spregovorila o vlogi medijev v geopolitičnem kaosu, medtem ko bo Michael Wolff, avtor in novinar, razkril, kako izgleda poročanje iz središča ameriške politike. Nagrajena novinarka Mariana van Zeller, avtorica serije Trafficked, bo občinstvo popeljala skozi najtemnejše kotičke črnega trga, Mojmira Pastorčić, urednica in voditeljica oddaje RTL Direkt, pa bo sodelovala na panelu "Ženske v novicah: Resnica in odgovornost v krizah".

Ljudje v središču tretjega HR.Weekenda

Tretja izdaja prinaša razprave o prihodnosti dela in vodenja, vključno s privabljanjem in zadrževanjem talentov, gradnjo motivacijske kulture ter razvojem vodij in kadrovskih funkcij. Med izstopajočimi govorci so Ilya Bonic iz podjetja Mercer, ki bo govoril o strateškem upravljanju s človeškimi viri, Asli Oktay iz BAT-a, ki bo predstavila razvojno pot mladih talentov, Boris Vukić iz Adizes Southeast Europe in Antonija Kapović iz Bugatti Rimac, ki bosta delila dobre prakse in izkušnje iz svojih organizacij.

Najnovejši trendi na AI.Weekendu

Druga izdaja razkriva, kako umetna inteligenca spreminja zdravstvo, finance in marketing ter kaj prinaša generativna inteligenca. Med govorci so Sheel Mohnot iz Better Tomorrow Ventures, Vishal Harnal iz 500 Global, Victor Dodig iz Canadian Imperial Bank of Commerce, ukasz Gabler iz TikToka, Ervin Jagatić iz Infobipa in številni drugi.

Druga izdaja Finance.Weekenda in finance nove generacije

Namesto klasičnih predavanj obiskovalce čakajo interaktivni paneli, študije primerov in mreženje z vrhunskimi strokovnjaki, kot je Michael Boyd, nekdanji direktor zakladnice pri Applu z 20-letnimi izkušnjami na področju globalnih finančnih projektov. Šport in posel povezuje Damjan Rudež, nekdanji NBA igralec in direktor Sunset Sports Festivala, medtem ko trajnost in dejansko uresničevanje ESG pobud podrobneje predstavljajo Ivana Krajinović iz EY, Vedrana Jelušić Kašić iz PBZ in Mitar Božić iz Medlog Austria.

Investment.Weekend in Energy.Weekend sta letošnji novosti

Nov obraz Weekenda, Investment.Weekend, prinaša zgodbe o investicijah, ki spreminjajo svet. Na odru se bodo predstavili George Yeo, nekdanji minister za zunanje zadeve Singapurja, Luis Oganes iz J.P. Morgana, Melk Bucher iz Partners Group in Jože Rant iz Aircasha. Eno ime pa bo nastopilo kar na dveh Weekend odrih – to je Victor Dodig. Prvi Energy.Weekend Powered UP by E.ON prinaša konkretne rešitve za energetski prehod. V ospredju so obnovljivi viri, e-mobilnost, novi poslovni modeli in ESG standardi. Predavanje "Kako bo videti svet leta 2045?" Korada Korlevića bo občinstvu ponudilo vpogled v prihodnost tehnologije, energije in družbenih sprememb ter odprlo vprašanje, kje se človek nahaja v novi razporeditvi moči in energije. Med temami so tudi "Power up Talk, power to the people in Ko vse ugasne: smo pripravljeni na izpad elektrike?"

