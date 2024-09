V rožnati oktober s kampanjo Pretipaj še svoje

Kljub temu je z zgodnjim odkrivanjem in napredki v zdravljenju ozdravljivost raka dojk izjemno visoka. "Zato je pomembno, da ženska pozna svoje dojke in ve, kaj je zanje običajno. Tako lažje opazi morebitne spremembe med rednim samopregledovanjem dojk," je pojasnila vodja programa Dora Barbara Mihevc Ponikvar in spomnila na uspešen državni presejalni program za raka dojk Dora. V program so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti povabijo na mamografijo.

V torek se pričenja rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je v razvitem svetu, tudi v Sloveniji, najpogostejši rak pri ženskah. Po podatkih registra raka je v obdobju 2017–2021 v Sloveniji povprečno letno za rakom dojk zbolelo 1504 žensk, umrlo pa 446. V letu 2021 je za rakom dojk zbolelo 1495 oseb, od tega 1482 žensk in 13 moških, umrlo pa 420 žensk in trije moški.

"V programu se trudimo biti ženskam prijazni in jim nudimo zdravstvene storitve na najvišji stopnji kakovosti. Letos v prvi polovici leta beležimo že 79-odstotno udeležbo žensk, kar je največ doslej. Ravno v teh dneh bomo opravili že milijonto mamografijo od začetka delovanja programa leta 2008. Ob tej priložnosti se ženskam zahvaljujemo za zaupanje," je še dodala Mihevc Ponikvar.

Kot je izpostavila, je mamografija še vedno strokovno dokazano najbolj zanesljiva metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk in najbolj primerna za organizirano presejanje. S tem so v programu Dora od začetka delovanja leta 2008 odkrili raka dojk pri okoli 6000 ženskah, večinoma na začetni stopnji, ko je bolezen omejena na dojko.

"Odkrivanje raka dojk na začetni stopnji bolezni praviloma pomeni večjo možnost ozdravitve bolnice. Obenem zgodaj odkriti rak dojk omogoča manj obsežno kirurško zdravljenje, pri čemer pa bolnici zagotovimo enako dobre možnosti za ozdravitev," je poudaril kirurg Janez Žgajnar z Onkološkega inštituta Ljubljana. Pri kirurškem zdravljenju bolnic, pri katerih je bil rak dojk odkrit v presejalnem programu, je večji delež ohranitev dojk in manj odstranitev vseh pazdušnih bezgavk kot pri bolnicah izven programa Dora, je pojasnil in dodal, da je z manj obsežnim zdravljenjem kakovost življenja bolnic večja.

Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić je predstavila lokalne dogodke združenja in sodelovanja s podjetji v rožnatem oktobru, s katerimi širijo ključna sporočila osveščanja o raku dojk. V združenju po njenih besedah začenjajo še en rožnati oktober, ko želijo ponovno izpostaviti pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. "Pomembno je, da ženske ne le slišijo naša sporočila, temveč jih tudi vključijo v svoje vsakdanje življenje, saj je zgodnja diagnoza raka dojk povezana z večjimi možnostmi za uspešno zdravljenje. Zavedanje pomena preventivnih ukrepov in pravočasno ukrepanje lahko rešita življenje," je še dodala.

Pobudam ozaveščanja o tej bolezni se v rožnatem oktobru pridružuje tudi Onkološki inštitut, ki izpostavlja pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Vodja mamarnega tima Simona Borštnar je potrdila, da v državi še vedno vsi bolniki z rakom dojk prejmejo takšno zdravljenje, kot ga potrebujejo in ustreza strokovnim priporočilom in smernicam. Pričeli so nekaj novih kliničnih raziskav, ki so nujne za napredek stroke, so sporočili z inštituta. Posebno akcijo Združenja Europa Donna Slovenija, ki ženske spodbuja k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk, je podprl Spar Slovenija. V njihovih trgovinah po vsej Sloveniji bodo kupci na oddelku sadja in zelenjave našli posebno sporočilo: "Pretipaj še svoje", s čimer želijo opomniti na pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk.