V Rušah odkrili človeške skeletne ostanke

Na osrednjem trgu v Rušah so v sklopu prenove središča kraja še nedavno brneli stroji. Od minulega tedna stojijo, dela so ustavljena. Dober meter pod današnjo hodno površino so namreč odkrili ostanke človeškega okostja. Za lopate so zdaj poprijeli arheologi, o najdbah pa je občina obvestila tudi Policijo. Koliko so kosti stare, komu so pripadale in zakaj so tam, ter kaj vse še skrivajo tla pod ruškim trgom?