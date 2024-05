V občini Ruše vre: po zapletih sprejeli proračun, v preiskavi prodaja zemljišč na Pohorju

OGLAS

Sprejemanje proračuna v Občini Ruše so tudi letos zaznamovali zapleti. Spodletelo je več poskusov, predvsem zaradi nezadovoljstva opozicije s predlogom proračuna in ravnanjem županje v zvezi s poročilom nadzornega odbora občine, ki je lani ugotovil številne nepravilnosti, med drugim pri prodaji občinskih nepremičnin. Konec aprila je predlog proračuna, zastavljen v višini okoli 11 milijonov evrov, vendarle dosegel končno potrditev. Namesto županje Repolusk je sejo tokrat vodil občinski svetnik Ladislav Pepelnik. Iz predloga so po opravljeni javni razpravi po prvi obravnavi med drugim umaknili načrtovano prodajo občinskih stanovanj, zaradi česar se prihodki s tega naslova v proračun znižujejo za 150.000 evrov. Kot so po seji sporočili z občine, je bil odlok o proračunu sprejet z devetimi glasovi za in osmimi proti. Opozicija je bila še vedno zelo kritična. "Izgubil sem vse zaupanje v izvrševalko proračuna, to je županjo, nad katero visi kazenska ovadba," je na seji dejal Darko Knez iz svetniške skupine Gibanja Svoboda. "Stvari se ne vodijo na pravi način, delovanje županje je izjemno zaskrbljujoče," je dodal Tomi Prosnik iz ZA - Združene akcije.

Županja Ruš Urška Repolusk na odprtju novih žičnih naprav na Arehu decembra 2023 FOTO: Bobo icon-expand

Posledično občinski svetniki niso sprejeli letnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, prav tako niso dali županji pooblastila za razpolaganje z nepremičninami do vrednosti 10.000 evrov. Lovro Bačun iz 2x2 Neodvisne liste je predlagal, da se to zadrži ali preda pooblastilo komu drugemu, dokler se očitki iz kazenske ovadbe ne razčistijo. Direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin je danes v odzivu za STA povedala, da je takšna odločitev občinskih svetnikov zaskrbljujoča. "Zaskrbljujoče je dejstvo, da letni program ravnanja s stvarnim premoženjem ni potrjen, saj je s tem onemogočeno tako pridobivanje kapitalskih prihodkov kakor nakup strateško pomembnih nepremičnin, ki bi omogočale širitev in razvoj občine ter gradnjo dodatnih stanovanjskih kapacitet. Nepodeljeno pooblastilo županji za razpolaganje z nepremičninami do vrednosti 10.000 evrov onemogoča urejanje za občane pomembnih razmerij, ki se tičejo predvsem javnih cest in poti," je pojasnila. Županjo po neuradnih podatkih kazensko ovadili Županjo Repolusk so kriminalisti po neuradnih podatkih kazensko ovadili zaradi suma zlorabe položaja pri prodaji nepremičnine v javni lasti. Ovadba naj bi se nanašala na nakup občinskega stanovanja, ki ga je leta 2020 na javni dražbi kupila županjina sestra, kasneje pa je to prešlo v solastništvo županje. Repolusk je na novinarski konferenci februarja zatrdila, da je prodaja stanovanja potekala zakonito in da se je sama izločila iz postopka. Ovadbe pa ne komentira, saj, kot pravi, z njo uradno ni seznanjena.