V SAB pričakujejo hitro določitev skrajnega roka za vložitev nezaupnice

Kot so sporočili iz Stranke Alenke Bratušek (SAB), so na seji opravili temeljito razpravo o razmerah v državi. Njihova enotna ugotovitev je, da je vlada "boj z epidemijo popolnoma zavozila". Po njihovem mnenju je Slovenija zato na vrhu lestvice umrlih na dan, javno zdravstvo poka po šivih, prav tako pa se ne izboljšujejo nobeni drugi podatki.

"Ta dejstva povedo vse. Vlada se preveč ukvarja z zadevami, ki za vodenje in reševanje epidemije niso ne potrebne ne nujne in morda utegnejo povzročiti še več škode kot epidemija sama. To slabša položaj Slovenije v Evropi in svetu ter ogroža nacionalne interese," so zapisali.

Za stranko SAB je pomembna čim hitrejša zamenjava obstoječe vlade z novo, "ki bo v prvi vrsti znala sprejemati razumne in človeške ukrepe za zajezitev širjenja virusa, bo delala za ljudi in se resno lotila priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU". Po oceni članov izvršnega odbora bi bile predčasne volitve v trenutni situaciji slaba in tvegana rešitev.

Zato podpirajo vložitev konstruktivne nezaupnice ter od partnerjev, ki sestavljajo koalicijo KUL, pričakujejo hitro določitev skrajnega roka za njeno vložitev.

V teh dneh namreč potekajo pogovori o morebitni novi vladi ter prepričevanje poslancev SMC in DeSUS, da bi se ji pridružili. Opozicijske stranke, vključene v KUL, bodo za mandatarja podprle tistega, ki bo zbral potrebno večino. Možni kandidat je tudi predsednik DeSUS Karl Erjavec, organi te stranke pa bodo o morebitnem izstopu iz koalicije razpravljali v četrtek.