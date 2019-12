V SAB se očitkov o 140 tisoč evrov vrednem 'popustu' otepajo

V Stranki Alenke Bratušek se, kot kaže, požvižgajo na etiko in integriteto. Prenos bifeja na Bohinjskem jezeru v last žene Franca Kramarja ni bil nezakonit, poudarjajo v stranki, in to kljub jasni ugotovitvi Računskega sodišča, da občina v primeru ni delovala kot dober gospodar, in zahtevi sodišča, naj občina izvede vse postopke, s katerimi bi objekt lahko ponovno dobila v svojo last.