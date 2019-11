V SAB vložili podpise podpore za spremembe pokojninske zakonodaje

Podpise so v SAB zbirali spomladi 2018 v akciji ZA pokojnine. "Veseli smo, da je ta zakon v parlamentu, da se bo danes odvila tudi razprava na pristojnem odboru," je Pavlič dejal v izjavi za medije pred vložitvijo podpisov.

Ob tem pa je izpostavil, da se ne strinjajo s predlaganim prehodnim obdobjem za zvišanje odmernega odstotka za moške. Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo danes obravnava odbor, namreč predlaga šestletno prehodno obdobje. "Mislim, da bi se ta časovni rok moral skrajšati vsaj na polovico," je dodal Pavlič.

Zato bodo na novelo vložili dopolnilo. "So pa tudi že vložena dopolnila drugih strank, tako da se bo o teh dopolnilih razpravljalo," je povedal.

Spomnil je, da so sicer v SAB te spremembe predlagali že v koalicijskih pogajanjih. Zahtevo po dvigu odmernega odstotka so vpisali tudi v koalicijsko pogodbo, uveljaviti pa so jo želeli s 1. januarjem 2019.

Finančne učinke spremembe odmernega odstotka ocenjuje na štiri milijone evrov letno, tako kot so sicer ocenili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Kot je pojasnil Pavlič, glasov podpore za dopolnilo v DZ še nimajo zagotovljenih. "Kot ste videli, so v tem mandatu glasovi v DZ zelo relativna stvar, tako da bomo videli po razpravi na odboru in dejanski razpravi v DZ. Mi imamo pet glasov, pet glasov stranke, ki je zbirala podpise in dejansko predlagala, da se ta zakon spremeni. Za kaj več pa bomo morali počakati na samo razpravo," je dejal.

Na vprašanje, kako odgovarjajo socialnem partnerjem, ki pravijo, da se usklajenega zakona ne sme spreminjati, pa Pavlič odgovarja, da zakone sprejema parlament. "SAB ni del socialnega dialoga, ampak je vlada. SAB je zbirala podpise in tudi v koalicijski pogodbi smo to jasno zapisali. Tako, da razumem socialne partnerje, smo pa seveda mi kot stranka izvoljeni v parlament. In v parlamentu se zakonu sprejemajo," je pojasnil.