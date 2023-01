V Šaleški dolini 48-odstotna podražitev daljinskega ogrevanja

Pri tem so spomnili, da je Teš že 1. junija lani uveljavil povišanje cene toplotne energije za 40,7 odstotka, ki pa je Komunalno podjetje Velenje ni uveljavilo v celoti in obremenilo končnih uporabnikov, pač pa so del stroškov krile občine ustanoviteljice.

Komunalno podjetje Velenje je minuli petek na seji sveta ustanoviteljev predstavnike lokalne skupnosti seznanilo s povišanjem nakupne cene toplotne energije s strani Teša, ki je s 1. decembrom lani dvignila ceno za 15,3 odstotka. Po pogajanjih s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, ki so jih imeli minuli teden, so napovedali dodaten dvig povprečne nakupne cene toplote s 1. februarjem 2023 za 11,7 odstotka, so zapisali v komunali.

'Dvig cene neizogiben'

"Poleg dviga cene na strani Teša in naraščajočih cen emisijskih kuponov so pritisk na dvig cene povečevale manjše prodane količine toplote v obdobju tople jeseni in začetka zime ter močno povišani stroški električne energije, zato je dvig cene ogrevanja za uporabnike v Šaleški dolini neizogiben," zapisali.

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote Teša, ki znaša 51,38 evra na megavatno uro (MWh), je svet ustanoviteljev sklenil, da bo novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline s 1. februarjem znašal 73,05421 evra na MWh. Trenutna veljavna cena je 45,85434 evra na MWh. Vse cene so brez DDV. Dvig variabilne cene toplote za 59,3 odstotka predstavlja dvig stroška toplote gospodinjskega odjemalca na računu za 48 odstotkov, so pojasnili.

Iščejo načine, kako bi pomagali

Ker se, so zapisali, lokalne skupnosti zavedajo, da vsakršen dvig cene najbolj ranljivim skupinam predstavlja veliko težavo, so začele pospešeno iskati optimalno rešitev pomoči.

"Želimo vzpostaviti sistem, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline," so navedli in dodali, da bosta zato lokalni skupnosti 400.000 evrov letno kot dodatno pomoč namenili najbolj ranljivim skupinam, kar bo posameznemu odjemalcu omililo strošek dviga ogrevanja v višini tudi do 70 odstotkov. O podrobnostih dodatne pomoči bodo obveščali v naslednjih dneh, so napovedali.

Pri tem so izpostavili, da je sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini še vedno med cenovno najugodnejšimi tovrstnimi sistemi v državi. Vlada je minuli teden variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce za obdobje od 1. januarja do 30. aprila omejila na 98,70 evra na MWh. Šaleška dolina je kljub dvigu variabilnega dela cene toplote še vedno pod mejo, ki jo določa vladna uredba.