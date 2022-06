V Šaleški dolini do 3,5 odstotka višji stroški ogrevanja

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote je svet ustanoviteljev sklenil, da znaša novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline 45,85434 evra za megavatno uro (brez DDV) za ne subvencionirane uporabnike, novi subvencionirani variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega in poslovnega odjema pa znaša 42,59039 evra za megavatno uro (brez DDV). Doslej je subvencionirana cena znašala 40,61689 evra za megavatno uro. Nova cena bo začela veljati 1. julija.

Glede na izračune višine stroškov toplote in ob že predvideni in upoštevani subvenciji toplote lokalnih skupnosti v višini 708.405 evrov (z DDV) je tako predviden od tri- do 3,5-odstoten dvig stroška toplotne energije za uporabnike gospodinjskega odjema, poslovnega in industrijskega odjema, so navedli pri Komunalnem podjetju Velenje.

Ob tem pa so opozorili, da dvig variabilnega dela cene toplote kljub temu ne bo zadoščal za pokrivanje polnega povišanja nakupne cene toplote. Zato bodo skupaj z lokalnima skupnostnima iskali ustrezno rešitev za to, da poslovanje Komunalnega podjetja Velenje ne bo oteženo.

Hkrati so poudarili, da je sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini še vedno cenovno najugodnejši v Sloveniji glede na primerljive sisteme daljinskega ogrevanja.