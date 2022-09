V samo dveh korakih kopirajte zaslon svojega mobitela na TV in uživajte v priljubljenih vsebinah na pravi način

Poleg vsakodnevnih opravil, za katere potrebujemo mobitel, je čas, ki ga porabimo za brskanje po najljubšem gadgetu, za večino ljudi postal užitek in način sprostitve.

Druga plat medalje se kaže v tem, da pogosto prihaja do manj prijetnih situacij. Kolikokrat so vas med branjem ali gledanjem priljubljenih YouTube videoposnetkov na vašem mobitelu zabolele oči, vrat ali hrbet? Verjetno prepogosto. Najenostavnejša rešitev bi bila, da vsebino, ki jo gledamo, preprosto prenesemo na TV zaslon. Sedaj imate to možnost in to v samo dveh korakih: povežite brezžični HDMI oddajnik Donflix s TV in uživajte v vsebinah iz svojega mobitela na velikem zaslonu.

Popolna kino izkušnja iz udobja vašega kavča Ni vam treba naprezati oči ob majhnem zaslonu, saj lahko zelo preprosto in hitro vse, kar gledate na mobitelu, prenesete na svoj veliki TV zaslon, ki zagotavlja prijetnejšo izkušnjo gledanja. Preprosto se namestite v udoben naslanjač in uživajte v svoji najljubši seriji na TV – brez daljinskega upravljalnika, brez nepotrebnega povezovanja žic in kablov. To je najenostavnejši način, da vse, kar iščete na mobitelu, preprosto prenesete na TV zaslon. Na ta način boste največ prihranili, saj vam ni treba kupiti novega televizorja. Zdaj lahko predvajate multimedijske vsebine na katerem koli televizorju in uživate v visokokakovostni sliki in čistem zvoku. Dobro vam bo služil, ko boste organizirali filmske večere s prijatelji ali hišne zabave. Poleg tega lahko svojim malčkom nastavite gledanje jutranjih risank. Ta praktična naprava vas bo navdušila s svojo vsestranskostjo.

