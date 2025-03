V Samoboru bodo stari starši prejeli plačilo za varstvo vnukov

Mnogo staršev brez babic in dedkov, ki pazijo otroke, ne bi zmoglo vseh svojih obveznosti. Za dobro delo jih kmalu čaka tudi plačilo. Samobor nedaleč od slovenske meje bo postal prvo hrvaško mesto, kjer bodo stari starši prejeli 360 evrov mesečno za varstvo vnukov do četrtega leta starosti. Babice in dedki so seveda navdušeni. Bi lahko ukrep po vzoru Švedske uvedla tudi druga mesta?