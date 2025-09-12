Slovenija
Namesto mestnega vrveža v samoto narave
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Število tujih turistov pri nas se povečuje, vse bolj iščejo butična doživetja. Na že uveljavljeni turistični destinaciji na Dolenjskem domačim in tujim gostom ponujajo doživetja in ne le prenočitev. In zakaj turiste privlačijo kraji, kjer namesto v mestnem vrvežu uživajo v samoti sredi narave?
Naslednji članek
Bovec: vse bolj zaželena destinacija za skoke iz letala
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.