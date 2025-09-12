Svetli način
Slovenija

Namesto mestnega vrveža v samoto narave

Novo mesto, 12. 09. 2025 20.11

Ana Vidic Kostevc
Število tujih turistov pri nas se povečuje, vse bolj iščejo butična doživetja. Na že uveljavljeni turistični destinaciji na Dolenjskem domačim in tujim gostom ponujajo doživetja in ne le prenočitev. In zakaj turiste privlačijo kraji, kjer namesto v mestnem vrvežu uživajo v samoti sredi narave?

