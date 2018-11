V Savi v Kranju ribič našel 2000 let star rimski nagrobnik

Kot je povedala arheologinja za kranjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Judita Lux , starorimski nagrobni kamni sicer v Sloveniji niso velika redkost, vendar pa je zgodba kamna, ki so ga našli v Kranju, prav posebna.

Najdba dela rimskega nagrobnika 12-letni deklici Aureliji, je zanimiva, obenem pa postavlja vrsto ugank, saj ni jasno, od kod ga je prinesla visoka voda. Glede obrabljenosti kamna je videti, da ga je voda že dolgo brusila. Po vdolbini na vrhu nagrobnika gre sklepati, da je imel nad napisom še en del, morda kip. O zanimivi najdbi bomo lahko poročali kaj več in jo morda celo postavili na ogled širši javnosti, ko bodo znani rezultati podrobnejših raziskav nagrobnika samega in razpoložljivega arhivskega gradiva.

Poleg tega je takšna najdba za Kranj vendarle precej redka. "V Kranju nimamo veliko napisnih kamnov in niti ne vemo, od kod, s katerega grobišča oziroma lokacije izhaja," je dejala arheologinja in dodala, da bo to ena od ugank, ki jo bodo skušali razrešiti.

Najdeni napisni nagrobni kamen so po tem, ko jim je ribič javil svojo najdbo, s pomočjo gasilcev v zgolj nekaj dneh dvignili iz reke in ga odpeljali v restavratorski center. Bali so se namreč, da bi ga pretok reke lahko premaknil, prekril ali odnesel.

V restavratorskem centru bodo strokovnjaki rimski napisni nagrobni kamen preučili, izvedli analize kamna in se posvetili latinskemu napisu. Spomenik, ki predvidoma izhaja iz 1. ali 2. stoletja, je, čeprav so ga našli v vodi, na prvi pogled dobro ohranjen in z njega je že zdaj mogoče razbrati, da ga je za svojo 12-letno hčer dal postaviti oče.