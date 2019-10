V Savinjski dolini napovedujejo nove korake proti trasi ceste Šentrupert–Velenje

Civilne iniciative Savinjske doline še naprej nasprotujejo izbrani trasi tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem. Potem ko občini Braslovče in Polzela nista uspeli z ustavno presojo DPN za ta odsek, v civilni iniciativi napovedujejo nove korake. Med možnostmi so pritožbe na upravno sodišče, na evropsko sodišče ali na Evropsko komisijo.

Tri ure z avtobusom, dve uri z avtom, kar pet z vlakom – bodo Korošci le dobili cesto? Predstavniki civilnih iniciativ spodnje Savinjske doline so se v torek na temo tretje razvojne osi sestali s krajani v Braslovčah. Na sestanku so ocenili, da je trasa ceste Velenje–Šentrupert napačno umeščena v prostor, saj bo bo po njihovih izračunih uničenih 119 hektarjev zemljišč, od tega 54 hektarjev neposredno pod traso, 17 hektarjev pa hmeljišč. Porušiti je treba 147 objektov in razseliti 140 ljudi Ker je izbrana trasa ceste premaknjena v pobočje Gore Oljke, bo treba po besedah članice braslovške civilne iniciativeMateje Kričej porušiti 147 objektov, od tega je 43 stanovanjskih hiš, 140 ljudi pa naj bi razselili. Civilne iniciative takšni trasi nasprotujejo, menijo, da je odločitev zanjo slaba iz regionalnega, prometnega, okoljskega in finančnega vidika, trasa pa da je bila izbrana na podlagi študije variant, ki je temeljila na prirejenih in celo napačnih podatkih. Tretja razvojna os FOTO: POP TV Zavzeli so se za prometno učinkovito, cenejšo in kmetijstvu neškodljivo prometno povezavo med Velenjem in Celjem. Občini Polzela in Braslovče sta sicer maja lani na ustavno sodišče vložili ločeni zahtevi za ustavno presojo državnega prostorskega načrta (DPN) za odsek hitre ceste Šentrupert–Velenje, a je sodišče junija letos odločilo, da ta ni v neskladju z ustavo. Zdaj civilne iniciative napovedujejo nove korake. Razmišljajo o pritožbi na upravno sodišče, evropsko sodišče ali na Evropsko komisijo Predsednik braslovške civilne iniciative Urban Jeriha ocenjuje, da imajo v ognju še nekaj želez. Razmišljajo namreč, da bi se pritožili na upravno sodišče, na evropsko sodišče ali na Evropsko komisijo. Gradnja severnega dela tretje razvojne osi naj bi se začela še letos. Za 17,5 kilometra dolg odsek hitre ceste Velenje–Slovenj Gradec je glede na potrjen investicijski program naložba ocenjena na 674,7 milijona evrov brez davka. Odsek Šentrupert–Velenje pa se zaradi preteklega zamika ob postopkih na ustavnem sodišču šele projektira, tako da natančnejša ocena vrednosti tega odseka še ni znana.