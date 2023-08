PRENOS V ŽIVO: V Savinjski dolini številne neprevozne ceste, mnogi ostali brez domov

Župan Luč Klavdij Strmčnik je dejal, da se razmere vsako sekundo izboljšujejo, čeprav je na terenu še vedno kaos. Pojasnil je, da je do Luč, ki so bile odrezane od sveta, dostop možen preko Črnivca ali Avstrije. Vodovod Uluček je bil usposobljen zasilno, seveda vodo je treba prekuhavati, drugače pa je oskrba z vodo urejena. Osmih hiš še ne morejo doseči, zato so jim zagotovili helikoptersko oskrbo. V občini elektriko zagotavljajo s pomočjo agregatov, je še dejal Strmčnik.

Kot je povedal župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik , so se pojavili številni plazovi, ki ogrožajo tako stanovanjske objekte kot tudi ceste in komunalno infrastrukturo. Razmere so po njegovi oceni še izredne, ampak s pomočjo prostovoljcev sanacija poteka tekoče. Po njegovih navedbah so v občini imeli razseljenih več kot 100 ljudi, nekaj se jih je že vrnilo na svoje domove.

V Občino Braslovče danes na pomoč prihajajo slovenski vojaki. Po besedah braslovškega župana Tomaža Žoharja trenutno čistijo teren, pospravljajo naplavine. Trudijo se ponovno vzpostaviti okoli 200 metrov vodovoda, ki ga je odneslo. Oskrba s pitno vodo in elektriko je zagotovljena, je zatrdil Žohar. Poudaril je tudi, da v evakuacijskem centru nimajo več nameščenih, tistih, ki nimajo svojcev ali prijateljev, pa so za zdaj namestili v občinska stanovanja.

Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je povedal, da dela na terenu potekajo skoraj brezhibno in da je sanacija tekoča. "Uslišani smo bili glede prostovoljcev, mehanizacije, traktorjev, prikolic in tako dalje, organizirane imamo tudi zbirne centre za odpadke, ker jih je ogromno. Urejamo tudi vodotoke, veliko nam pri tem pomaga direkcija za vode," pravi Suhoveršnik.

Težave tudi pri oskrbi z elektriko

Pristojne službe še naprej odpravljajo težave pri oskrbi z elektriko. Največ težav je v najbolj prizadetih krajih, ki sodijo pod okrilje Elektra Celje. Kot je objavil Elektro Celje, je bilo danes ob 8. uri brez elektrike še 700 njihovih odjemalcev oziroma 70 transformatorskih postaj, največ na območju Zgornje Savinjske doline oz. nadzorništva Nazarje (524 odjemalcev). Sledi območje Koroške oz. nadzorništev Ravne na Koroškem (161) in Vuzenice (15).

V Zgornji Savinjski dolini in Mežiški dolini so namestili 15 večjih agregatov. Še vedno pa Elektru Celje ni uspelo vzpostaviti povezave iz Ljubnega proti Lučam in iz Ljubnega proti Rastkam. Poleg tega še ni vzpostavljena povezava med Solčavo in Črno iz Logarske doline in iz Črne na Koroškem.

Na področjih, kjer so reke še razlite in ceste neprevozne, sanacije okvar ne izvajajo. Tudi odjemalce pozivajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo, so dodali.