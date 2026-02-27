V Ljubljani iztiril potniški vlak

Na PU Ljubljana pa so nam povedali, da so bili okoli 16. ure smo bili obveščeni o dogodku, kjer je na območju Savelj v Ljubljani prišlo do iztirjenja potniške vlakovne kompozicije. "Nobena izmed oseb na vlaku pri tem ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi. Vzrok za iztirjenje do katerega je prišlo izven naseljenega območja, še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav." Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč, so dodali. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Slovenske železnice pa so na svoji spletni strani sporočile, da je zaradi izrednega dogodka za vse vlake, ki vozijo na relaciji Ljubljana-Kamnik in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz. "Za preverjanje možnosti prevoza oseb na invalidskih vozičkih prosimo, da pokličete 01 291 33 91. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodniki, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude, kar prosimo upoštevajte pri načrtovanju potovanja," so sporočili.
