Slovenija

V Ljubljani iztiril potniški vlak

Ljubljana, 27. 02. 2026 18.35

Avtor:
N.Š.
Iztirjenje vlaka v Savljah

V Savljah v Ljubljani je iztiril potniški vlak. Poškodovanih na srečo ni bilo, dogodek pa še preiskujejo.

Na PU Ljubljana pa so nam povedali, da so bili okoli 16. ure smo bili obveščeni o dogodku, kjer je na območju Savelj v Ljubljani prišlo do iztirjenja potniške vlakovne kompozicije. "Nobena izmed oseb na vlaku pri tem ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi. Vzrok za iztirjenje do katerega je  prišlo izven naseljenega območja, še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav." Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč, so dodali. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.  

Slovenske železnice pa so na svoji spletni strani sporočile, da je zaradi izrednega dogodka za vse vlake, ki vozijo na relaciji Ljubljana-Kamnik in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz. "Za preverjanje možnosti prevoza oseb na invalidskih vozičkih prosimo, da pokličete 01 291 33 91. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodniki, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude, kar prosimo upoštevajte pri načrtovanju potovanja," so sporočili. 

KOMENTARJI

LevoDesniPles
27. 02. 2026 19.49
glede na to da so politiki in njihovi priveski v 35 letih pokradli vse kar se je pokrasti dalo se lahko čudimo, da ta železni kolovoz še sploh obstaja XD
Antena
27. 02. 2026 19.46
Zaprite ze enkrat to SŽ sami stroški in kraja
NeXadileC
27. 02. 2026 19.45
Koliko bodo že po Drugem Tiru vozili? Bodo strojevodjam doplačali ta življensko zavarovanje?
NeXadileC
27. 02. 2026 19.42
Gotovo je vozil več kot 50. Nevarno. 😉
JanezNovak13
27. 02. 2026 19.29
Bodite dosledni: "V Savljah iztiril potniški vlak" in "V Savljah v Ljubljani se je iztiril potniški vlak." 'Vlak je iztiril' ali 'vlak *se* je iztiril'. Tale 'se' ne sme biti tu.
smetilka
27. 02. 2026 19.27
smo se že navadli?
Levi so barabe
27. 02. 2026 19.25
Karkoli bi država posodobila, se vedno najdejo iniciative, zeleni, pa razni viliji kovačiči ki vse blokirajo. In to je razlog da ne bo nikoli sodobne železnice in višjih hitrosti. Ljudje so sami krivi.
JanezNovak13
27. 02. 2026 19.22
Bodite dosledni: "V Savljah iztiril potniški vlak" in "V Savljah v Ljubljani se je iztiril potniški vlak." 'Vlak je iztiril' ali 'vlak *se* je iztiril'. Tale 'se' ne sme biti tu.
Vakalunga
27. 02. 2026 19.21
Dolgo je zdržala ŠTREKNA Franca Jozefa, vsaka čast, komunisti pa so še to uničili.
mstefancic2
27. 02. 2026 19.10
Najbolj da vlake ukinete, pa naj samo avtobusi vozijo!!!
Slovener
27. 02. 2026 19.04
Zihr je bil prehitr ! Menda so mu izmirili hitrost okrog 9,8851 km/h .
proofreader
27. 02. 2026 19.02
22. marca iztiri Golobov režim.
Gutenberg
27. 02. 2026 19.37
Oni so izirili že takoj po zagonu ...
medŠihtom
27. 02. 2026 18.56
proga vam razpada, kaj pa če bit drugega razlog za iztirjenje (se je iztiril, haha) kot dotrajana infrastruktura ki sploh nebi smela imet uporabnega dovoljenja zadnjih 30 let. bruselj bi vam moral izdati odločbo da te železnice nesrečne kakršne imate, sploh ne smejo prevažat potnikov vsled katastrofalnih varnostnih pomanjkljivosti. dovoljen je samo cargo. in teh nesreč se bo pričelo dogajat če veliko, serijsko, saj celotna mreža prog razpada in gnije po dolgem in počez. tisto malo kar prav po polžje nadgrajujete, z eno ekipico delavcev ki je dejansko usposobljena za kaj modernega, je kaplja v morje. to ni nič. hitreje propadate kot ste se sposobni vzdrževat in obnavljati, da o kakem omembe vrednem napredku ne izgubljam besed. dejte kitajcom celotno avtocestno in železniško omrežje, najemnina 1 usd za eno leto, z pogodbo za 100 let. za karkoli drugega nimate kapacitet v glavi, mali slovenčki.
Levi so barabe
27. 02. 2026 19.32
Ti ko se vedno na to temo toliko razpišeš , res me zanima na kateri relaciji se voziš. Pa nima veze, spokaj se v avto. Če avta nimaš se pa preseli zraven službe in utihni že
Masturbator
27. 02. 2026 18.48
ahahahah" slovenski vlaki vozijo max 50 km/h in vseeno stalno iztirjenja.
