V SB Celje odpoved dali še zadnji trije radiologi

V SB Celje na vprašanja glede odhodov radiologov še niso odgovorili. Z ministrstva za zdravje pa so sporočili, da so seznanjeni s problematiko na področju radiologije v SB Celje. "Z vodstvom SB Celje smo v stiku," so poudarili.

Ker da gre za kompleksno vprašanje, ki vpliva na dostopnost do storitev v javnem zdravstvenem sistemu, so na ministrstvu z glavnimi deležniki že sklicali sestanek, na katerem bodo obravnavali različne rešitve, ki bi ustrezno naslovile problematiko.

SB Celje ima že nekaj časa težave s kadri na področju radiologije. Koliko radiologov deluje v bolnišnici, uradno ni znano. Po več odpovedih je namreč SB Celje z nekaterimi začela sodelovati pogodbeno.

Direktor bolnišnice Dragan Kovačić je denimo na novinarski konferenci junija 2023 dejal, da je na radiološkem oddelku redno zaposlenih sedem radiologov in osem po pogodbi. Takrat je izrazil pričakovanje, da se bosta ekipi kmalu pridružila še dva radiologa.

Pred tem pa je aprila 2023 direktor Kovačić sprejel odločitev o razrešitvi Dušana Ačkuna z mesta predstojnika radiološkega oddelka v bolnišnici, in sicer zaradi nepravilnosti v zvezi z delom radiologov prek podjemnih pogodb.

Kot so takrat pojasnili v bolnišnici, so nekateri zaposleni radiologi del storitev, ki so jih opravili po podjemnih pogodbah, opravili v rednem delovnem času. 12 radiologov je tako prejelo pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, hkrati pa so morali vrniti preveč izplačana plačila.