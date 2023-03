'V SB Celje pacienti niso bili ogroženi, a gre za nesprejemljiv dogodek'

Radiologi celjske bolnišnice zaradi notranjih nesoglasij z vodstvom bolnišnice glede vračila preveč izplačanih honorarjev niso več želeli pisati izvidov po opravljenih preiskavah, pacienti pa so nanje čakali tudi po več mesecev. Vendar lahko pri določenih boleznih šteje vsak dan, igranje z izvidi in zdravjem pa je neetično ali tudi protipravno, kot že svarijo odvetniki za odškodnine. Radiologi so sicer decembra izpolnili vse svoje redne obveznosti, vendar niso želeli opraviti dodatnega dela, zato je prihajalo do zamud pri pripravi izvidov.

Kdo bo odgovarjal za nastalo situacijo in kaj, če bi prišlo do česa hujšega, navsezadnje gre za zdravje pacientov?

Predstojnik radiologije celjske bolnišnice Dušan Ačkun, ki v oddajo ni želel priti, je pojasnil, da so se glede nastale situacije z direktorjem Draganom Kovačičem že sporazumeli ter našli skupni jezik. A kaj to pomeni? V oddaji 24UR ZVEČER Kovačič odgovarja, da gre za dve ločeni zgodbi. V eni gre za nepravilnosti, ker so radiologi opravljali dejavnosti, plačane po podjemni pogodbi v rednem delovnem času, v drugi pa da gre za domnevno zgodbo, da naj bi vršili pritisk na upravo bolnišnice, da bi s specialisti sklenila nove pogodbe. "Le prva je resnična, v bolnišnici smo tudi opravili vse pravne poti. Radiologi so pritiskali na upravo zgolj zato, ker so vedeli, da se bo ob odsotnosti popoldanskega pogodbenega dela nabiralo več izvidov," je pojasnil.