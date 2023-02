V SD in Levici razumejo gasilce in ne komentirajo Kordiševega zapisa

Besede poslanca Levice Mihe Kordiša o "točenju krokodiljih solz s pozicije moči" in njegova javna podpora protestu gasilcev očitno niso povzročile koalicijskih razprtij. V Gibanju Svoboda zaenkrat molčijo, v SD in Levici pa pravijo, da razumejo sporočilo, ki je bilo posredovano na nedavnem shodu.

Miha Kordiš, ki je s svojim zapisom sledil izpovedi Marjana Šarca, je podprl protest in gasilcem stopil v bran. Kot je dejal, gasilci niso nikogar ogrožali. "Igranje žrtve in točenje krokodiljih solz iz pozicije moči nad podcenjenimi ljudmi, ki že dolgo upajo na pogovor o svoji rezini kruha, ni vabilo k dialogu," je pokomentiral odzive nekaterih predstavnikov vlade, med drugim tudi obrambnega ministra.

"Shod gasilcev je bil bučen in strasten. Pravi spektakel, pravzaprav. A niti za trenutek ni ogrožal nikogar, kljub protestu so uslužbenci normalno prihajali in odhajali iz stavbe. Bi vedel. Sem bil tam. Tri metre od ministrice. Kamere so bile še bližje. Pri nekaterih sem bil sprejet toplo, so bili veseli podpore iz koalicijske vrste. No, kak janševsko razpoložen udeleženec me je tudi ozmerjal," je med drugim zapisal Kordiš.

In kako na zapis poslanca Levice gledajo v koalicijskih vrstah in v njegovi stranki? V največji partnerici Gibanju Svoboda za enkrat še molčijo, saj na naše vprašanje še nismo prejeli odgovora. Medtem pa v SD razumejo sporočilo poklicnih gasilcev. "Čutimo globoko spoštovanje do dela vseh gasilk in gasilcev, tako profesionalnih kot prostovoljnih, ki so temeljni steber našega sistema varstva pred nesrečami. Verjamemo, da je socialni dialog temelj dobrih odnosov in pravičnega razvoja, zato si želimo dialoga vseh partnerjev, da skupaj najdemo rešitve. Zato morajo dogovori držati, pravila spoštovana, ključno za SD pa je, da je prav vsako delo cenjeno in pravično plačano," so zapisali in dodali, da se zavzemajo, da se socialni dialog vpiše v Ustavo Republike Slovenije kot temeljna vrednota in model iskanja rešitev. A do izjav Mihe Kordiša se ne želijo opredeljevati.

