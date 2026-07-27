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Slovenija

V SD-ju svarijo: Danes je tarča Tanja Fajon, jutri je lahko kdorkoli

Ljubljana, 27. 07. 2026 13.26 pred 1 uro 3 min branja 61

Avtor:
N.V. STA
Blejski strateški forum 2025

Po tem ko je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper nekdanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokelj, so se zdaj odzvali tudi v Socialnih demokratih. Pravijo, da gre za "uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti". Po oceni predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa gre za poskus preusmerjanja pozornosti.

"Za Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanjepolitični uspeh," so zapisali v odzivu na tožbo v SD-ju.  V odzivu na politično dogajanje še navedli, da naj bi SDS skupaj z zunanjim ministrstvom sprožila politično kampanjo z namenom preprečitve imenovanja in osebne diskreditacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon.

Po njihovih navedbah razlog za nasprotovanje ni povezan z njeno usposobljenostjo ali morebitnimi nepravilnostmi v postopku, temveč naj bi šlo za odziv na njena politična stališča in delovanje na področju zunanje politike.

V odzivu poudarjajo, da je Fajonova kot zunanja ministrica pomembno prispevala k izvolitvi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) ter da je Slovenija v času njenega mandata predsedovala Varnostnemu svetu v zahtevnem obdobju mednarodnih kriz.

Tanja Fajon v Generalni skupščini OZN
Tanja Fajon v Generalni skupščini OZN
FOTO: Profimedia

Kot so zapisali, je Fajonova večkrat pozvala k prekinitvi nasilja in opozarjala na posledice vojne v Gazi. Po njihovem mnenju so prav njena stališča do izraelske vlade in pozivi k odgovornosti za ravnanje v vojni razlog, da je postala tarča političnih napadov. "Prav takšna zunanja politika in prav takšna stališča so danes del političnega obračunavanja," so zapisali.

Ob tem dodajajo, da aktualna oblast dejansko nikoli ni imela resničnega staleža do funkcije posebne odposlanke EU za Sahel, temveč zgolj težave s Fajonovo. "Jasno je tudi da gre za obračun preko vseh trupel - žrtev je tudi nekdanja generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, dolgoletna in ugledna diplomatka."

Ob tem opozarjajo, da to predstavlja "zelo nevarno prakso". "Uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Če lahko vladajoča politika državne institucije uporabi za diskreditacijo posameznice, potem mora biti v skrbeh vsakdo, ki si drzne nasprotovati politiki SDS. Danes je tarča Tanja Fajon, jutri je lahko kdorkoli."

Golob: Nerazumljivo in obžalovanja vredno

Predsednik Svobode Robert Golob je medtem izpostavil, da bi položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. "Zato je toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na tako pomemben položaj," je dejal.

"Kazenske ovadbe in podobne poteze tega dejstva ne morejo spremeniti. So predvsem poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki je bila s takšnim ravnanjem povzročena ugledu Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu," je še dodal.

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Spomnimo

Vladna služba za zakonodajo je ugotovila, da Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade nominirala Fajonovo za predstavico EU za Sahel, prav tako naj njena kandidatura ni bila obravnavana na vladni komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen, je prvi poročal Planet TV.

V kazenski ovadbi so po poročanju omenjene televizije zapisani tudi očitki, da so vsi postopki in komunikacija v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Bojano Žvokelj preko elektronske pošte, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključitve diplomatsko-konzularnih predstavništev RS.

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V ovadbi, o kateri poroča tudi več spletnih portalov, jima še očitajo, da sta ministrstvo in vlado prikrajšali za zakonit, transparenten in institucionalno pravilen postopek izbire kandidata ter kršili temeljne postulate pravne države, čeprav sta se po oceni ministrstva obe zavedali, da za to nimata pristojnosti in da je postopek neskladen z ustaljeno prakso ter s slovenskim pravnim redom.

Tanja Fajon je v odzivu na svojem Facebook profilu zatrdila, da je bil postopek njene kandidature izpeljan zakonito in strokovno, v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bo tudi dokazano pred pristojnimi organi.

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KOMENTARJI61

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berger 2
27. 07. 2026 15.03
gospa Fajon je sama spoznala rek : Vse se plača, vse se vrača. Fajonova ni hotela podeliti odlikovanje dr. Ruplu, čeprav je pristojni svet to potrdil Predčasno je dala odpoklicati veleposlanika Kajzerja iz Amerike In to za to, ker je poslal v Slo kopijo depeše, ki je r je PIRC MUSARJEVA, ko je kandidirala protizakonito zahtevala od veleposlanikov, da morajao volite njo in ne konkurenco In za to je izrabila diplomatsko depešo
Odgovori
0 0
Bright1
27. 07. 2026 15.02
Tocno,kdorkoli krsi zakon mora odgovarjat.kaj zdej..ona bi kr po svoje stolcke menjala.
Odgovori
0 0
blazter
27. 07. 2026 14.58
Jaz ne razumem besede sprava iz ust naših politikov.
Odgovori
+2
2 0
poper00
27. 07. 2026 14.55
Komunistična SDS je pač taka.Kar se Janezek nauči to Janezek zna edino z leti se pač zgublja kompas.
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-2
1 3
Soul
27. 07. 2026 14.53
Ha, ha.. Zelo odzivni so gre za domnevne nepravilnosti na drugi strani. V lastnih vrstah pa se tudi največje nečednosti čudežno spremenijo v MALENKOSTI. Če res želiš spremeniti etična merila, najprej začneš pri seb,i in v svojih vrstah, šele nato pri drugih. Tako si pač pridobiš širše zaupanje, a to je za naše politične lutke že znastvena fantastika.
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+2
2 0
Teofil
27. 07. 2026 14.52
Kaj so v SD pozabili,da so najbolj koruptivana stranka po mnenju Dr. Breclja
Odgovori
+2
3 1
Actual Asparagus
27. 07. 2026 14.44
Ko je ga. Fajon imela besedo.... so kristjani in judje v SLO trpeli :). Kot "bubreg u loju" so bili muslimani, ali se motim?
Odgovori
+2
5 3
Hudi časi
27. 07. 2026 14.47
Motite se. Ni bilo razlike zaradi vere. Vsi smo živeli dobro. No, vsaj velika večina.
Odgovori
-2
3 5
Kameleon Kiddo
27. 07. 2026 14.43
Izraelska posla
Odgovori
-7
2 9
Semek
27. 07. 2026 14.43
vse lopove preganjat levicarske
Odgovori
+8
10 2
Hudi časi
27. 07. 2026 14.48
Mislite oba lopova levičarska? Najprej oba leva, nato vse desne.
Odgovori
-1
2 3
Slavko BabIč
27. 07. 2026 15.03
A ti je kaj ukradla Semek? Za čelavega vemo, da je kradel pri orožju leta 1991 in pri Patrii...
Odgovori
0 0
krapezsaso
27. 07. 2026 14.42
In začeli so se politični obračuni...vsi bodo nasrkali ali postavljeni v kakršnem koli postopku, ki so kakorkoli kritizirali ali pizdakali čez Janšo in SDS...maščevanje velikega vodje nima meja...vsi bomo nasrkali, ki ne prenesemo kriminalca Janšo!!!
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-5
3 8
Ici
27. 07. 2026 14.36
Tarča je LAHKO in MORA biti VSAK, ki KRADE. MORA BITI.
Odgovori
+15
16 1
krapezsaso
27. 07. 2026 14.39
In zakaj potem pizdakaš, ko je Janša ta tarča???
Odgovori
-4
4 8
Five -O
27. 07. 2026 14.35
Mnenje SD nikogar ne zanima...
Odgovori
+15
18 3
Hudi časi
27. 07. 2026 15.00
Če vas ne, še ne pomeni, da nikogar ne. Niste vi vsi mi.
Odgovori
+0
1 1
ActiveR
27. 07. 2026 14.31
SD je sinonim korupcije, v zapor s to rdečo falango!
Odgovori
+13
15 2
Hudi časi
27. 07. 2026 15.01
Pomotoma vam je ena črka ušla. Gre za SDS.
Odgovori
-1
0 1
MarkoJur
27. 07. 2026 14.28
Se še spomnite alenke, ki je sama sebe predlagala? To je sramota naše države na mednarodni sceni!
Odgovori
+20
21 1
BeIla Ciao 1
27. 07. 2026 14.30
Res je .
Odgovori
+7
8 1
Slavko BabIč
27. 07. 2026 14.25
V bistvu bi moral iti sedeti ta Kajzer pred 4 leti, ker je pošiljal depeše od volitev direktno k Čelavemu!
Odgovori
-17
3 20
Korija ni več
27. 07. 2026 14.27
Zadnjič si dejal ,da je to tvoj oče .
Odgovori
+6
7 1
Polona.
27. 07. 2026 14.28
Res je dejal ,da ga tako kliče .
Odgovori
+3
4 1
Slavko BabIč
27. 07. 2026 14.52
To pomeni, da Robert ni nič čistil janšiste, ker ta Kajzer bi moral izgubiti službo na notranjem, ker je prepošiljal depešo direkt k čelavemu!
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
27. 07. 2026 15.00
SDS zanima, kaj piše v tajni depeši | Feb 10, 2026V severnoatlantskem zavezništvu naj bi bili zelo nezadovoljni s Slovenijo, kar naju bi razkrivala prav tajna depeša. Včeraj smo za depešo zaprosili MORS, vendar so nam sporočili, da nosi depeša oznako tajno in da je za to ne morejo posredovati.
Odgovori
+1
1 0
inside1
27. 07. 2026 14.25
Fajonka se je hotla malo mimo vseh sama plasirat gor za dobro službo, skoraj ji je ratalo.... Torej so levi veš čas delovali tako malo po domače. Saj ti sedaj pa bodo še slabši....teren pripravljajo za svoje..
Odgovori
+10
14 4
Bonaventura
27. 07. 2026 14.24
politika je modrost...ki jo skrajneži ne obvladajo....le kaj ji je bilo treba, se klanjati serijskemu morilcu....
Odgovori
+7
8 1
MESE?AR
27. 07. 2026 14.24
Ne gre za noben političen obračun, sama je stopila na bananin olupek !
Odgovori
+16
17 1
krapezsaso
27. 07. 2026 14.40
A to vam na Nori24TV govorijo?hahahahahahaha...zmanipuliranci....
Odgovori
-9
0 9
lcePower
27. 07. 2026 14.22
Dejansko se je fajonka samoprijavila na razpis, kot pred leti sivilja , sicer pa kraljica aneksov bratuska... Zanimivo ko ke videla da se golobova ladja potaplja je hotela zbezati v Brisl.. Ne bo 20 tisocakov na mesec ampak max 2 tisoc na radio slovenija
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+15
17 2
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