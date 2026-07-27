V SD-ju svarijo: Danes je tarča Tanja Fajon, jutri je lahko kdorkoli

"Za Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanjepolitični uspeh," so zapisali v odzivu na tožbo v SD-ju. V odzivu na politično dogajanje še navedli, da naj bi SDS skupaj z zunanjim ministrstvom sprožila politično kampanjo z namenom preprečitve imenovanja in osebne diskreditacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon. Po njihovih navedbah razlog za nasprotovanje ni povezan z njeno usposobljenostjo ali morebitnimi nepravilnostmi v postopku, temveč naj bi šlo za odziv na njena politična stališča in delovanje na področju zunanje politike. V odzivu poudarjajo, da je Fajonova kot zunanja ministrica pomembno prispevala k izvolitvi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) ter da je Slovenija v času njenega mandata predsedovala Varnostnemu svetu v zahtevnem obdobju mednarodnih kriz.

Tanja Fajon v Generalni skupščini OZN FOTO: Profimedia

Kot so zapisali, je Fajonova večkrat pozvala k prekinitvi nasilja in opozarjala na posledice vojne v Gazi. Po njihovem mnenju so prav njena stališča do izraelske vlade in pozivi k odgovornosti za ravnanje v vojni razlog, da je postala tarča političnih napadov. "Prav takšna zunanja politika in prav takšna stališča so danes del političnega obračunavanja," so zapisali. Ob tem dodajajo, da aktualna oblast dejansko nikoli ni imela resničnega staleža do funkcije posebne odposlanke EU za Sahel, temveč zgolj težave s Fajonovo. "Jasno je tudi da gre za obračun preko vseh trupel - žrtev je tudi nekdanja generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, dolgoletna in ugledna diplomatka." Ob tem opozarjajo, da to predstavlja "zelo nevarno prakso". "Uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Če lahko vladajoča politika državne institucije uporabi za diskreditacijo posameznice, potem mora biti v skrbeh vsakdo, ki si drzne nasprotovati politiki SDS. Danes je tarča Tanja Fajon, jutri je lahko kdorkoli."

Golob: Nerazumljivo in obžalovanja vredno

Predsednik Svobode Robert Golob je medtem izpostavil, da bi položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. "Zato je toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na tako pomemben položaj," je dejal. "Kazenske ovadbe in podobne poteze tega dejstva ne morejo spremeniti. So predvsem poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki je bila s takšnim ravnanjem povzročena ugledu Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu," je še dodal.

Spomnimo

Vladna služba za zakonodajo je ugotovila, da Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade nominirala Fajonovo za predstavico EU za Sahel, prav tako naj njena kandidatura ni bila obravnavana na vladni komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen, je prvi poročal Planet TV. V kazenski ovadbi so po poročanju omenjene televizije zapisani tudi očitki, da so vsi postopki in komunikacija v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Bojano Žvokelj preko elektronske pošte, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključitve diplomatsko-konzularnih predstavništev RS.