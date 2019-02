V SD Marku Milosavljeviču ponudili mesto kulturnega ministra, a jih je ta zavrnil

Ne glede na dolg spisek želja in imen, ki so si ga v stranki pripravili, je Marko Milosavljevič prvo ime, ki so si ga v vodstvu Socialnih demokratov zares zaželeli za bodočega kulturnega ministra. Sredi tedna so ga povabili na sestanek in mu to funkcijo tudi uradno ponudili.

Kulturnikom in širši javnosti je Milosavljevič poznan kot neodvisni in nestrankarski strokovnjak za medije, sprememba medijske zakonodaje pa bo poleg pomiritve razmer in odnosov v kulturi in na njenem ministrstvu tudi ena prvih nalog bodočega ministra.

A profesor Milosavljevič se je stranki SD za ponudbo zahvalil in jo zavrnil, uradno ker ima med drugim precej odprtih projektov, ki jih vodi preko fakultete, tako doma kot v tujini. Ne glede na to prvo uradno zavrnitev ministrskega stolčka, v SD ostajajo optimistični in nadaljujejo pogovore.

Poleg ministra morajo namreč najti še dva državna sekretarja. Iščejo pa kombinacijo ekipe, ki bi imela tako strokovne kot politične izkušnje. Iz vrha stranke že namigujejo, da bi novo vodstvo kulturnega ministrstva lahko dokončno sestavili v prvi polovici prihodnjega tedna.