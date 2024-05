V SD napovedujejo podporo Veselu, v Levici bolj zadržani

Po današnjih srečanjih z manjšima koalicijskima partnericama si, kot kaže, nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel lahko obeta podporo pri kandidaturi za bodočega evropskega komisarja iz Slovenije.

"Socialni demokrati si želimo, da je postopek za imenovanje komisarja čim bolj transparenten in vključujoč. Nujno je razumevanje, da gre za kandidata Slovenije, torej za kandidata, ki bi v tem smislu moral imeti čim širše soglasje politike," je po srečanju vodstva, poslancev in aktualnih evropskih poslancev SD z Veselom poudarila podpredsednica stranke Meira Hot. Pozdravila je, da se je predlagani kandidat predstavil tudi poslanski skupini. "Imeli smo zelo informiran, vključujoč razgovor in sklep je enoten: Socialni demokrati podpiramo kandidaturo Tomaža Vesela za komisarja Evropske komisije," je napovedala.

Z napovedmi o podpori so medtem nekoliko bolj zadržani v Levici. "Pogovor je bil konstruktiven, njegove reference poznamo iz časa delovanja na mestu predsednika računskega sodišča. O nadaljnjih stvareh pa se bomo zelo konkretno lahko pogovarjali v času po evropskih volitvah, ko bo tudi znana razdelitev resorjev," je dejala koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Obenem je kot smiselno ocenila, da imajo kandidati za pomembne mednarodne funkcije široko politično podporo. Kot je še spomnila, pa o kandidatu odloča vlada, postopki pa bodo stekli po evropskih volitvah. "Vidimo, kaj se dogaja po evropskih državah, za nas so pomembne usmeritve, kako bo kandidat, ki ga bo tja poslala vlada, deloval. Zdi se nam smiselno, da pošljemo kandidata, ki bo zastopal tudi vrednote naše vlade," je poudarila.

Po besedah Vrečkove sicer v Levici preferenc glede resorja, ki naj pripade Sloveniji, nimajo, saj da je Evropa na prelomni točki in je zato vsak resor "izrazito pomemben".