Odvzem volilne pravice: predali podpise za referendum, SD za ustavno presojo

Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je DZ sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg v pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem s stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot dve desetletji. "Predlagana ureditev posega v temeljne elemente volilnega sistema in pomeni odstop od dolgoletne prakse vključevanja ljudi, ki v Sloveniji zakonito živijo, delajo, plačujejo davke in prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti," so sporočili. Po njihovih navedbah na ustavnopravno problematičnost zakona opozarja strokovna javnost, ki je ugotovila, da predlagatelji za odvzem volilne pravice niso navedli nobenega prepričljivega razloga niti javnega interesa, ki bi tak poseg lahko upravičil. Strokovna javnost tako opozarja na vprašanja skladnosti z načelom enakosti pred zakonom, načelom zaupanja v pravo ter prepovedjo zniževanja že dosežene ravni varstva človekovih pravic. V SD so v primeru uveljavitve zakona nameravali vložiti pobudo za ustavno presojo in predlagati tudi začasno zadržanje njegovega izvajanja. Vendar je bila medtem vložena referendumska pobuda, zaradi katere zakon do zaključka referendumskih postopkov ne more biti razglašen in objavljen v uradnem listu. Ker zakon še ni začel veljati, ustavna presoja v tem trenutku ni mogoča, so opozorili.

Ob tem poudarjajo, da omenjeni primer odpira dilemo referendumskega odločanja o zakonih, ki posegajo v položaj manjšinskih skupin oziroma v obseg že priznanih pravic posameznikov, zato obstajajo resni pomisleki glede dopustnosti referenduma. "Če se bo izkazalo, da referendum ni dopusten in bo zakon kljub temu objavljen ter začel veljati, imamo že pripravljeno pobudo za ustavno presojo, ki jo bomo nemudoma vložili," so navedli v SD in dodali, da bodo k sopodpisu pobude povabili tudi poslanski skupini Gibanja Svoboda in Levice. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah so sicer državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Pobuda je nastala v okviru društev Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo – AKD Liria.

Oddali podpise za začetek referendumskega postopka

Ob 12.30 so pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, državnemu zboru predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali sicer zbrati 40.000 podpisov.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo

Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo

Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo

Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo

Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo

Oddaja podpisov za razpis referenduma Bobo











Pobuda je nastala v okviru društev Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo – AKD Liria. Prvopodpisana pod pobudo je Svetlana Slapšak, drugopodpisani pa Jure Gombač. Pobudniki želijo naknadni zakonodajni referendum z referendumskim vprašanjem: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 15. 6. 2026?" Noveli nasprotuje več nevladnih organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji. V izjavi za javnost minuli teden so poudarili, da spremembe omejujejo politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred 24 leti. Kot so navedli, gre za "osebe, ki v Sloveniji že vrsto let delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, soustvarjajo lokalne skupnosti in predstavljajo njihov nepogrešljiv del". Pod izjavo se je podpisalo več kot 20 nevladnih organizacij. Podpis pod pobudo za začetek postopka za referendum je minuli teden oddal tudi prvak Svobode Robert Golob.

Da so spremembe sporne z vidika skladnosti s predmetom in namenom konvencije Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, so opozorili tudi pri Varuhu človekovih pravic.

Resnica podpira demokratične postopke in tudi spremembe zakona

Iz poslanske skupine Resnica so sporočili, da podpirajo demokratične postopke in pravico državljank in državljanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo tudi neposredno, ter poudarili, da je referendum ena od temeljnih oblik demokratičnega odločanja. Vseeno pa menijo, da bi morala biti volilna pravica povezana z državljanstvom Republike Slovenije, saj da gre za pravico soodločanja o prihodnosti lokalnih skupnosti. "Ob tem poudarjamo, da ljudi ne smemo izkoriščati za politične ali volilne interese," so dodali. Novela zakona odvzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi Demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni.