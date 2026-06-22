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Slovenija

Odvzem volilne pravice: predali podpise za referendum, SD za ustavno presojo

Ljubljana, 22. 06. 2026 13.37 pred 10 minutami 4 min branja 12

Avtor:
STA M.P.
Oddaja podpisov za razpis referenduma

Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzema volilna pravica na lokalnih volitvah, uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg v pridobljene pravice. Pobudniki referenduma o spremembah zakona so medtem v DZ oddali podpise za začetek referendumskega postopka.

Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je DZ sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg v pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem s stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot dve desetletji. "Predlagana ureditev posega v temeljne elemente volilnega sistema in pomeni odstop od dolgoletne prakse vključevanja ljudi, ki v Sloveniji zakonito živijo, delajo, plačujejo davke in prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti," so sporočili.

Po njihovih navedbah na ustavnopravno problematičnost zakona opozarja strokovna javnost, ki je ugotovila, da predlagatelji za odvzem volilne pravice niso navedli nobenega prepričljivega razloga niti javnega interesa, ki bi tak poseg lahko upravičil. Strokovna javnost tako opozarja na vprašanja skladnosti z načelom enakosti pred zakonom, načelom zaupanja v pravo ter prepovedjo zniževanja že dosežene ravni varstva človekovih pravic.

V SD so v primeru uveljavitve zakona nameravali vložiti pobudo za ustavno presojo in predlagati tudi začasno zadržanje njegovega izvajanja. Vendar je bila medtem vložena referendumska pobuda, zaradi katere zakon do zaključka referendumskih postopkov ne more biti razglašen in objavljen v uradnem listu. Ker zakon še ni začel veljati, ustavna presoja v tem trenutku ni mogoča, so opozorili.

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Ob tem poudarjajo, da omenjeni primer odpira dilemo referendumskega odločanja o zakonih, ki posegajo v položaj manjšinskih skupin oziroma v obseg že priznanih pravic posameznikov, zato obstajajo resni pomisleki glede dopustnosti referenduma. "Če se bo izkazalo, da referendum ni dopusten in bo zakon kljub temu objavljen ter začel veljati, imamo že pripravljeno pobudo za ustavno presojo, ki jo bomo nemudoma vložili," so navedli v SD in dodali, da bodo k sopodpisu pobude povabili tudi poslanski skupini Gibanja Svoboda in Levice.

Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah so sicer državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Pobuda je nastala v okviru društev Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo – AKD Liria.

Oddali podpise za začetek referendumskega postopka

Ob 12.30 so pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, državnemu zboru predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali sicer zbrati 40.000 podpisov.

Pobuda je nastala v okviru društev Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo – AKD Liria. Prvopodpisana pod pobudo je Svetlana Slapšak, drugopodpisani pa Jure Gombač.

Pobudniki želijo naknadni zakonodajni referendum z referendumskim vprašanjem: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 15. 6. 2026?"

Noveli nasprotuje več nevladnih organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji. V izjavi za javnost minuli teden so poudarili, da spremembe omejujejo politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred 24 leti. Kot so navedli, gre za "osebe, ki v Sloveniji že vrsto let delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, soustvarjajo lokalne skupnosti in predstavljajo njihov nepogrešljiv del". Pod izjavo se je podpisalo več kot 20 nevladnih organizacij.

Podpis pod pobudo za začetek postopka za referendum je minuli teden oddal tudi prvak Svobode Robert Golob.

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Da so spremembe sporne z vidika skladnosti s predmetom in namenom konvencije Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, so opozorili tudi pri Varuhu človekovih pravic.

Resnica podpira demokratične postopke in tudi spremembe zakona

Iz poslanske skupine Resnica so sporočili, da podpirajo demokratične postopke in pravico državljank in državljanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo tudi neposredno, ter poudarili, da je referendum ena od temeljnih oblik demokratičnega odločanja.

Vseeno pa menijo, da bi morala biti volilna pravica povezana z državljanstvom Republike Slovenije, saj da gre za pravico soodločanja o prihodnosti lokalnih skupnosti. "Ob tem poudarjamo, da ljudi ne smemo izkoriščati za politične ali volilne interese," so dodali.

Novela zakona odvzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi Demokrati.

Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni.

Zakon o lokalnih volitvah (če predlagane spremembe ne bodo uveljavljene) v petem členu določa, da ima pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.

Prav tako pa imajo pravico voliti člana občinskega sveta tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

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KOMENTARJI12

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brezveze13
22. 06. 2026 14.30
ti namuišljeni potomci komunistov so v zmoti. nimam niča proti volilni pravici tujcev pri nas ampak vendar šele po stresnem testu ki bi naj vseboval kot prvo znanje slovenskega jezika, drugo čas bivanja v sloveniji, tretje obvezen status zaposlitve oziroma upokojenec če je do upokojitve pri v slo, obvezno državljanstvo slo, ne more pa nikakor imeti volilne pravice migrant ki nima urejenih nobenih od navedenih klavzul ali dela sposoben človek ki živi od soc, transferjev, ali nekdoki je kot svojec prišel za svojimi in živi na soc
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0 0
Kumul
22. 06. 2026 14.24
Toliko let se nihče ni potrudil, da bi v "teh tretjih" državah poskrbel za naše pravice. Zdaj pa tak kraval. Dobro jutro
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0 0
Medo1964
22. 06. 2026 14.22
Ce imas stavnovanje v nekem kraju in placujes vse takse bi tudi pricakoval volilno pravico za zupanske volitve
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0 0
Kumul
22. 06. 2026 14.27
Pred 25 leti swm obiskal Savdsko Arabijo, a moja nečista noga ninsmelanstopiti na njihovo sveto zemljo. Ne gojim zamere, niti slučajno, ampak dajmo biti realni.
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0 0
Naiskreni
22. 06. 2026 14.20
Katastrofa, da nekdo temu oporeka,... lepo da so se društva, ki jim Slovenija ne predstavlja drugega kot, molzna krava, izpisala in upam, da bo pri pravih ljudeh to vzeto na znanje. Posbej, če dobivajo kaki denar in predvsem naj gredo primerjati svojo matično državo z državo kjer živijo. Albankoti hočejo biti glasni? jejhata ..absolutno tujcem odvzeti vse pravice do česarkoli.. zakaj bi bil nekdo, ki ga nočem tukaj, moj strošek? 🤣
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-1
1 2
goričan
22. 06. 2026 14.19
Predlagam, da se enkrat za zmeraj uvede pravilo, kdor zahteva referendum, naj ga financira iz lastnega žepa in ne iz državne blagajne. Če bo šlo tako naprej, bomo v naslednjem letu za vikende hodili samo še na referendume
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-1
1 2
Darko32
22. 06. 2026 13.49
Na tej točki je potrebno to prepovedati. Namreč nekdo pride delat v neko državo in je tam prijavljen za stalno. Ni pa državljan tiste države. Torej ne more voliti za lokalne volitve, saj ni dokazal, da je zvest zastavi in ustavi tiste države. V večini so vsi ti samo ekonomski migranti in za svoje delo dobijo plačilo. Zato nimajo kaj voliti v drugi državi. Naj volijo v svoji državi za svoje predstavnike v lokalnih skupnosti. Zato je odločitev, da se odvzame volilna pravica popolnoma pravilna in logična.
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+10
12 2
mb3zb6
22. 06. 2026 14.16
A zvesti zastavi in ustavi so pa tisti v Argentini, ki Slovenije od blizu še videli niso in so le tam rojeni potomci tistih, ki so - vemo zakaj - po vojni prebegnili iz Slovenije.
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+2
3 1
zajfa
22. 06. 2026 14.18
Se strinjam, paradoks je pa ta, da jih vabijo v državo ravno ti največji stiskači, škrtuhi, kao narodno zavedni Slovenci, ki raje vidijo, da v državi ni več niti enega Slovenca, samo da oni prihranijo tistih 100, 200eur po glavi več; da je keš še za 23 prazno, naložbeno stanovanje v LJ.
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+1
1 0
Uporabnik1874818
22. 06. 2026 14.21
Se pravi ti podpiraš da lahko tujci volijo v naši državi, odrekaš jim pa pravico voliti v njihovi nacionalni?? Huda logika. 😅
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-1
0 1
Razumnež
22. 06. 2026 14.23
Bolj so zavedni slovenci, kot so tvoji starši in kot boš ti kadarkoli.... Če ne poznaš kaj in kako bodi raje tiho in si ne delaj sramote.
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+1
1 0
Razumnež
22. 06. 2026 14.24
Četrti rod govori tekoče slovensko, medtem, ko se nekateri "naši" še vedno ubadajo z "L"-jem po 40 letih v Sloveniji in se jim to zdi popolnoma upravičeno in normalno..... in ja, še volilno pravico bi jim dal.
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0 0
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