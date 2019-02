V SD potrdili: Zoran Poznič kandidat za novega kulturnega ministra

Poznič je magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 je bil imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Vzpostavil je novo vizijo mesta skozi sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM), v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium, poroča STA.

Kot so včeraj prvi poročali v oddaji SVET na Kanalu A , je kandidat za novega ministra za kulturo Zoran Poznič, kar so uradno potrdili tudi v stranki SD. Kar nekaj časa se je sicer omenjalo ime sekretarke na ministrstvu za izobraževanje Martine Vuk , pa tudi Staneta Rozmana .

Ob predstavitvi Pozniča kot kandidata za novega ministra za kulturo bodo v SD danes razkrili tudi oba kandidata za generalna sekretarja.

Pri SD so pretekli teden poudarili, da si želijo izbrati najboljšo ekipo, ki bo prevzela vodenje kulturnega resorja, ob čemer so ocenili, da so bili na ministrstvu narejeni nekateri bistveni pozitivni premiki. Med drugim so bili v zadnjih mesecih objavljeni nekateri razpisi, ki so bili dolga leta v predalih, z rebalansom proračuna pa je bilo prvič po več letih namenjenih več sredstev za kulturo. Prav tako je bilo začetih več projektov, za katere menijo, da je zelo pomembno, da se nadaljujejo.

Prejšnji kulturni minister Dejan Prešiček je z mesta ministra odstopil, potem ko se je otepal očitkov o uporabi službenega vozila v zasebne namene. Nanj so letele tudi hude obtožbe o šikaniranju in mobingu, česar pa ni priznal.

Premier Marjan Šarec je njegov odstop sprejel, ob tem pa izrazil željo, da odideta tudi državna sekretarja na ministrstvu za kulturo. Po odstopu Prešička posle ministra za kulturo opravlja minister za izobraževanje Jernej Pikalo.